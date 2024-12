Meses atrás, de forma más que sorpresiva, Claudio Bravo confirmó su retiro del fútbol profesional. La decisión del golero fue comunicada a través de sus redes sociales generando una ola de reacciones, dejando algo tristes a los hinchas de Colo Colo quienes querían ver de regreso al histórico portero de La Roja en Macul.

Durante las últimas semanas y ante la inminente salida de Brayan Cortés, quien ya tendría todo listo para partir al León de México, surgió la chance de que Bravo podría descolgar los botines para ponerse una vez más bajo los tres palos, cosa de la que el propio meta habló esta tarde.

En una actividad realizada en la comuna de La Reina, el experimentado guardavallas bicampeón de América con la Selección Chilena, reconoció que: “No hemos tenido ninguna llamada formal o una reunión para ese tipo de cosas. Creo también que es muy difícil volver a jugar, tomé una decisión hace un tiempo atrás y siendo sincero he estado en otras actividades con una vida totalmente diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así”.

En esa línea, añadió: “Ahora estoy disfrutando de otras cosas. Siendo honesto, no he tenido ningún acercamiento serio, formal. Sí he estado en el club, fui con mi hijo hace poco a hacer una visita, pero más enfocada a las divisiones menores, al fútbol formativo y femenino”.

Claudio Bravo reconoce conversaciones con Aníbal Mosa para volver a Colo Colo

Aníbal Mosa ha sido quien más ha mostrado, públicamente, interés en contar con Claudio Bravo defendiendo el pórtico de Colo Colo.

Es más, el propio golero reconoció haber conversado semanas atrás con el mandamás de Blanco y Negro: “Lógicamente llegan cosas al teléfono, sí me llegaron las declaraciones de Aníbal. Sí tuve una conversación con él, informal en la cena de Colo Colo de todos los tiempos con muchas más personas”.

Claudio Bravo pone mesura ante un posible retorno al fútbol como nuevo golero de Colo Colo (Foto: Getty Images)

Sin embargo, recalca que no ha tenido ningún acercamiento formal: “Solo tengo agradecimientos de parte del club, de Aníbal, de los jugadores, compañeros que te escriben con la ilusión de que uno vuelva a jugar, pero al día de hoy no ha existido nada de eso”.

Al cierre, puso seriamente en duda su retorno a las canchas: “Estoy tranquilo en el campo, viviendo una vida muy distinta a la que llevaba anteriormente, estoy en otra etapa de me vida, es momento de dejar cosas atrás y la exposición es una de ellas”.