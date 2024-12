Colo Colo poco a poco empieza a vivir el centenario de la institución, el cual se vivirá el próximo año y en el día de ayer se informaron de diversas actividades que se desarrollarán para conmemorar los 100 años del Cacique.

Una de las grandes ausencias fue el plantel profesional de Colo Colo, toda vez que no se presentó ningún jugador a la actividad y fueron criticados duramente en Redes Sociales por los hinchas. ¿El más apuntado? Esteban Pavez.

Pavez en el ojo del huracán. | Foto: Photosport

Uno que no quiso ser menos fue Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien en conversación con El Mercurio lo despedazó: “Es una burla que el capitán del equipo no esté en la actividad del centenario… me parece muy extraño, pero lo extraño es que ni los capitanes ni los referentes digan algo de lo que está sucediendo”, dijo.

“Es muy enredado el tema. Y desde afuera se ve muy mal, sobre todo cuando viene el año del centenario. Es muy engorroso el tema. Una cosa es clara: ellos, los capitanes, estaban obligados a ir a esa ceremonia”, complementó.

Mendoza lamenta en demasía la imagen que se está dando con el problema entre el plantel y la dirigencia alba: “Lo peor es que están opacando el tema del centenario con otros titulares: el disgusto entre el plantel y la dirigencia, y el tema refuerzos, porque no pasa nada”, remató.

Colo Colo viaja a Uruguay

Colo Colo enfrentará a Peñarol de Uruguay y Huracán de Argentina el 12 y 15 de enero, respectivamente. Los duelos son válidos por el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ a desarrollarse en Uruguay.