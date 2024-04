Coca Mendoza saca su lado más colocolino y se resiste a usar la camiseta de la U en nuevo reality: "Me empieza a picar el cuerpo"

Anoche todas las miradas se las llevó el estreno del nuevo reality show en Canal 13, donde 16 participantes ingresaron al programa de televisión llamado “Ganar o Servir” que se está grabando en Perú. Uno de los protagonistas es el exfutbolista Gabriel Coca Mendoza, histórico de Colo Colo.

El Coca anteriromente ya había participado de dos formatos similares, como lo fueron “La Granja VIP” y “1810”. En el primero fue finalista y en el segundo se consagró como el gran ganador.

Y en esta edición, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique tuvo un difícil ingreso, ya que fue elegido para eliminar al primer participante y también fue puesto a prueba.

El rechazo de Coca Mendoza a la camiseta de la U

Los conductores lo desafiaron a ponerse la camiseta del archirrival de los albos, Universidad de Chile, para cambiar su estatus dentro del reality: de sirviente a señor. Pero Mendoza se negó por su amor al cuadro popular.

“No, esa camiseta no. Esa es innombrable. Me acerco a esa camiseta y me empieza a picar el cuerpo ya”, respondió al desafío.

“Jamás en mi vida podría colocarme o vestir esa camiseta de ese color”, agregó posteriormente el otrora lateral derecho.

Incluso, dio a conocer que en la carcasa de su teléfono lleva el retrato del histórico título que obtuvo junto al Eterno Campeón en el ’91.

Momento en que Coca Mendoza se resitió a ponerse la camiseta de la U en “Ganar o Servir”. (Foto: Captura)

El legado de Gabriel Mendoza en Colo Colo

Coca Mendoza es de los personajes más identificados con el Popular. Vistió de blanco y negro en sos etapas, primero entre 1991 y 1995, luego en 2001. En total ganó seis títulos con los albos, tres de ellos internacionales: Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Copa Interamericana.