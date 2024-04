Daniel Morón revela la gran promesa que le hizo Arturo Vidal previo al clásico contra Universidad Católica: "Me dijo..."

Una gran victoria consiguió Colo Colo este sábado, en el clásico contra Universidad Católica, por la novena fecha del Campeonato Nacional 2024. Con gol de Arturo Vidal, el Cacique se impuso por 1-0 en su visita al Estadio Santa Laura.

Tras el partido, uno que celebró el triunfo albo fue el gerente deportivo del club, Daniel Morón. Estas fueron sus primeras palabras ante la prensa: “Un muy lindo resultado y más aún en un momento de festejo del club”.

La promesa que le hizo Arturo Vidal

Seguido, el ídolo colocolino reveló la promesa que le hizo el King en la previa: “Yo estaba sentado en el hall del hotel y los jugadores siempre salen al pasillo y van al bus. Y Arturo me vio sentado, me vino a buscar y me dijo ‘hoy voy a hacer un gol’. Así tal cual. ‘Vamos’, le dije, ‘vamos Arturo'”.

Luego, Morón contó lo que sucedió terminado el duelo en la comuna de Independencia, ya que Vidal quería celebrar la promesa cumplida con el exfutbolista.

“Y como llegué tarde (al camarín), andaba preguntando por mí para pagar la deuda. Muy lindo lo de Arturo, muy bien, aparte hizo un muy buen partido. A medida que vaya ponipendose en lo físico bien, vanos aver un Arturo que transita toda la cancha, el que hemos visto siempre, el que conocemos”, expresó.

“Fue un golazo, me encontré con él, lo disfrutamos. Nos abrazamos, lo felicité por el gol, me dijo que estaba pagando la deuda“, completó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Arturo Vidal el dio el triunfo a Colo Colo en el clásico contra Universidad Católica.

¿Cuántos goles lleva Vidal en Colo Colo?

Desde su regreso al club de sus amores, el volante de 36 años lleva dos goles, contando el que convirtió esta jornada ante la UC. El primero fue de penal en la Supercopa contra Huachipato.