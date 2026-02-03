El mercado de fichajes sigue siendo un tema sensible en Colo Colo, especialmente tras una derrota en la primera fecha de la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache que dejó dudas futbolísticas y reactivó la urgencia por sumar refuerzos.

En ese escenario, cualquier señal —por mínima que sea— es rápidamente interpretada por los hinchas albos como una posible pista sobre futuros movimientos.

Uno de los nombres que ha comenzado a rondar con más fuerza en el entorno del Cacique es el de Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno que milita en el Real Salt Lake de la Major League Soccer.

Su eventual regreso al fútbol chileno —ya estuvo en San Luis de Quillota—, ha sido motivo de análisis y debate, considerando la necesidad del Cacique de encontrar alternativas para el mediocampo tras la salida de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

Pablo Ruiz entrena de blanco y negro: ¿coincidencia o guiño?

Bajo ese contexto, las redes sociales se transformaron nuevamente en un espacio de especulación, donde una simple imagen fue suficiente para despertar la ilusión de los fanáticos colocolinos.

En las últimas horas, Ruiz subió una historia en Instagram entrenando, imagen que no pasó desapercibida entre los hinchas del conjunto Popular. ¿El motivo? El volante aparece vistiendo una polera blanca y un short negro, colores que coinciden exactamente con la indumentaria característica de los albos.

El registro fue rápidamente viralizado por seguidores albos, quienes interpretaron la elección de colores como un posible guiño al “Eterno Campeón”, justo en momentos donde su nombre suena como alternativa para reforzar el plantel dirigido por Fernando Ortiz.

Pablo Ruiz entrenando en medio de los rumores que lo acercan al Cacique | FOTO: Instagram

La imagen alimentó las especulaciones y volvió a instalar a Ruiz en el centro de la conversación alba, demostrando cómo, en tiempos de mercado, cualquier detalle puede transformarse en ilusión para la hinchada.

En síntesis…