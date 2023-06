Jorge “Coke” Hevia se refirió a la eliminación de Colo Colo en la Copa Libertadores tras el empate sin goles ante Deportivo Pereiraen el estadio Monumental. El conductor de Pauta de Juego asegura que el Cacique careció de todo lo que no mostró en el primer semestre.

“A Colo Colo le faltó profundidad, volumen de juego y todo lo que le venía faltando todo el semestre. Yo entiendo Boca, pero Deportivo Pereira y Monagas eran abordables y discretos”, expresó el periodista en conversación con Bolavip Chile

El periodista apunta a Daniel Morón y Gustavo Quinteros como responsables de este mal semestre de los albos. “Dos culpables, Morón y el armado del equipo y Quinteros con todos sus caprichos dentro fuera de la cancha”.

Hevia también apunta a que el Cacique no se llevará el premio por clasificar a los octavos de final que ascendía a 1.250.000 dólares. “Fracaso de Colo Colo, mucha más vuelta no creo que haya que darle. Pierde económicamente, no sé cuanta plata va a tener para refuerzos y tiene cupos malgastados”.

Gustavo Quinteros no logró clasificar con Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores (Foto: Photosport)

En ese tanto pone en duda sobre el crédito que le queda a Gustavo Quinteros. “Ayer decía que con Holan me parece ciclo terminado, el tema es que la plata influye para todo, la Católica puede demorarse. No sé que tanto más margen tenga Quinteros, la verdad es que no sé”.

Ahora, el DT santafesino se tendrá que concentrar en el encuentro de Colo Colo ante Unión La Calera del próximo martes a las 19:00 por los cuartos de final de la zona centro-norte de la Copa Chile.