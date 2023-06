Coke Hevia es categórico luego de la derrota de Colo Colo ante Boca Juniors: "Se tienen que ir Castillo, Lezcano y Bouzat. Los extranjeros no pueden ser actores de reparto"

Colo Colo perdió por la cuenta mínima ante Boca Juniors en Buenos Aires y dejó en suspenso su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores donde tendrá que ganarle al Deportivo Pereira para ir a la cita mayor.

Coke Hevia comenta el partido junto a Bolavip y cree que lo ocurrido en la Bombonera es algo que va más allá del resultado.

“Lo que pasa es que esto es un tema más grande, genera poco y lo poco que genera, no convierte y no convierte porque no tiene jerarquía y porque los cupos de extranjeros están mal ocupados”, afirma.

Para el periodista de Radio Pauta, los albos deben tomar decisiones rápidas, y aconseja que “Castillo y Lezcano se tienen que ir ya de Colo Colo, hay que ver que pasa con De los Santos, y también está para que deje su cupo Bouzat, si los extranjeros no pueden ser actores de reparto, tienen que marcar diferencia”.

Coke Hevia pide la salida de tres extranjeros de Colo Colo (Photosport)

Hevia mira con preocupación lo que pasa en la delantera de los albos. “Hoy por hoy nadie marca diferencia en ataque, toda la responsabilidad se la dieron a un chico de 18 años”, dispara.

Igualmente el comunicador está claro que Colo Colo pese a todo, tiene la mejor opción para clasificar. “Le queda una vida acá, pero muestra poco”, cerró.