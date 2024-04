Este viernes 19 de abril Colo Colo está de aniversario. El Cacique celebra sus 99 años y en el Estadio Monumental se realizó una ceremonia, donde el principal tema fue la remodelación del reducto de Macul.

El pasado domingo el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, sorprendió con el anuncio respecto a que comenzarán a trabajar en la remodelación del estadio del cuadro popular. Ayer (jueves) se planteó la idea en el directorio de la sociedad anónima y se expuso el diseño inicial del proyecto.

Ante aquello, esta jornada el propio timonel albo entregó más detalles a los medios de comunicación. En la instancia se refirió a las fechas que se están barajando y en qué consistirían los trabajos.

“Una remodelación completa, efectivamente. No tiene nada que ver con la concesión vigente y eso se mantiene tal como está no tiene ninguna relación“, comenzó diciendo.

Seguido, le lanzó el balón al Club Social y Deportivo Colo Colo, ya que deben aprobar un cambio importante en el nombre del estadio, que llevaría la marca de un sponsor.

“No tiene nada que ver con el contrato de concesión. Lo único que se necesita, por eso lo hemos estado trabajando, porque estamos también en conversaciones con el Club Social y Deportivo, que ellos tienen que aprobar en asamblea la autorización para poner el naming rights. Depende de ellos, son los dueños de casa. Contemplamos que no debería mayor problema, pero no tiene ninguna relación con la conseción, por que el estadio va a pasar a los nusvos propietarios ciando termina la conseción y sigue exactamente igual. Legalmente no hay problema”, señaló.

También, descartó que el proyecto corra peligro por las elecciones de directorio del 26 de abril: “No tiene ninguna relación con el cargo, la institución tiene que seguir su marcha y este es un proyecto que ivolucra a todos los colocolinos. No tiene ninguna relación“.

Alfredo Stohwing inauguró el reloj con la cuenta regresiva para el centenario en el Estadio Monumental. (Foto: @ColoColo)

Lo que incluirá la remodelación del Estadio Monumental

Respecto a qué incluirá el proyecto de remodelación, Stohwing entregó los primeros detalles: “Hay que abordar todos los temas de modernización tecnológica, visualización, seguridad, asientos, tribunas, los palco, toda la parte de comida, camarines, llegada al estadio, entrada a la cancha, que tiene muchas dificultades esta cancha“.

“La visibilidad es uno de los aspectos más importantes pero el primer paso del proyecto es contratar una empresa, que está entre las dos más grandes del mundo, que el proyecto que se presentó que va a hacer un análisis de viabilidad y de costos de la remodelación. Y desde ahí se parte para adelante. Eso debería estar en un periodo aproximado de 120 días“, añadió.

Eso sí, el empresario descartó que se aumente, por ahora, la capacidad del recinto deportivo.

“No creo que aborde eso, porque eso ya sería palabras mayores de permisos, cosas y montos mucho mayores de los que se están hablando. Me atrevo a decir que debería ser sobre los 100 millones de dólares la remodelación, como piso“, adelantó.

¿Cuándo estaría listo el nuevo estadio de Colo Colo?

También, el director del bloque Leonidas Vial, dio a conocer cuándo quieren poner la primera piedra del proyecto y la fecha final en que esperan contar con el nuevo Estadio Monumental. En cualquier caso, sería después del centenario.

“Hay una carta gant que se presentó como tentativa, todo el proyecto es complejo, pero perfectamente se puede alcanzar a poner la primera piedra a comienzos de 2025 y debería poder terminarse para 2026“, indicó.

En la misma línea, la idea inicial es que Colo Colo no deba abandonar su localía mientras se estén haciendo los trabajos de remodelación. Como lo ha hecho el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

“No hay una fecha determinada en qué momento sería eso, porque siempre mi idea ha sido tratar de hacerlo. Pero ojalá con alguna nueva tecnología que permita que el estadio siga funcionando y se vaya remodelando por parcialidades. Pero no está claro, dependiendo un poco de las asesorías que nos hagan las distintas empresas”, concluyó.