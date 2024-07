Este viernes hubo atención de prensa en el Estadio Monumental previo al partido entre Colo Colo y O’Higgins, que se disputará el sábado desde las 17:30 horas en Macul. Y quien habló con los medios fue el entrenador del Cacique, Jorge Almirón.

En la instancia, unas de las consultas que se repitió fue hasta cuándo espera a los refuerzos faltantes en este mercado de invierno, especialmente el nombre de Mauricio Isla, que sería el gran objetivo del cuadro popular.

Ahí mismo, el técnico argentino se enteró que el Huaso también fue ofrecido al archirrival, Universidad de Chile, en los últimos días.

Mauricio Isla entrena en Juan Pinto Durán mientras resuelve su futuro. (Foto: Instagram)

La reacción de Jorge Almirón a la posibilidad de Mauricio Isla en la U

Y así reaccionó Almirón: “No sabía que lo ofrecen a otro club. Bueno, el trabajo de los representantes es ese o no. Yo sé que hay conversaciones, no sé mucho más allá, no soy el representante del jugador”.

“Queremos que venga un jugador de la categoría de él, pero siempre son las dos partes, jugador, el club, los directivos van negociando y los tiempos de las negociacioens se prolongan un poco más y depende mucho de lo cerca que están las negociaciones, si el jugador quiere venir”, continuó.

“Depende de muchas cosas, pero no me preocupa demasiado. Si se da la posibilidad que venga, bienvenido. Sino, si se va a otro equipo, el jugador tiene que seguir jugando. No tengo ningún problema”, completó su respuesta.

Eso sí, indicó que tiene entendido que las conversaciones con Colo Colo siguen avanzando.

“La sensaciones no las puedo medir yo. Si yo no tengo algo concreto, son temas más periodísticos, no me puedo meter en eso. Si después las negociaciones van avanzando, veremos a partir del lunes qué procede”, comentó.

La fecha límite que manejan en Colo Colo

En la misma línea, Almirón se mostró optimista para las dos semanas que quedan hasta que cierre el libro de pases.

“Todavía quedan dos semanas, tenemos tiempo. Lo bueno de eso es que tenemos dos semanas más, se está trabajando, hay conversaciones. Yo tengo esa información”, contó.

“Los refuerzos espero que la semana que viene hayan novedades, es la información que yo tengo”, concluyó el estratega de 53 años.