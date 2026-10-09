En Colo Colo hicieron oficial que uno de sus canteranos firmó su primer contrato profesional, quien la rompió en la Copa Chile.

Este viernes en Colo Colo le hicieron su primer contrato profesional a una de las nuevas promesas, canterano de la Casa Alba que sorprendió a todos por su desempeño en la Copa Chile 2026.

Se trata del volante Gedeón Díaz de 18 años, quien fue promovido al primer equipo por el entrenador Fernando Ortiz, dándole la chance de mostrarse en las llaves de octavos y cuartos de final, lo que no desaprovechó.

El mediocampista nacido en Venezuela, que también tiene la nacionalidad chilena, lleva cuatro partidos disputados e incluso un gol, por lo que se ganó un extenso contrato.

Según información del periodista Cristopher Brand de ESPN Chile, el juvenil firmó contrato hasta 2030, por las próximas cuatro temporadas.

Más tarde, el propio club lo dio a conocer a través de una publicación en redes sociales, donde al momento de firmar estuvo acompañado por su familia, más el gerente deportivo Daniel Morón y el director de fútbol Jaime Pizarro.

“¡Gedeón Díaz firmó su primer contrato profesional! Nuestro delantero, formado en el Fútbol Joven de Colo Colo, dio un importante paso en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el Cacique. ¡Que este sea el comienzo de una gran historia defendiendo estos colores!”, comunicaron desde el Monumental.

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Las palabras de Gedeón Díaz

Luego, dieron a conocer un video con las primeras palabras de Díaz, ahora como futbolista profesional: “Estoy muy feliz por este gran paso en mi carrera, darle gracias a Dios por esto, el apoyo de mi familia es fundamental en estos momentos, porque sin ellos no sé si hubiera logrado esto”.

“Lo he tomado con mucha calma, estoy feliz por ser considerado en el plantel, y darle las gracias a los profesores por considerarme”, añadió.

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Tampién se refirió a su objetivo a corto plazo con los albos, donde quiere levantar el título de la Liga de Primera 2026: “Seguir estando en el plantel y poder salir con el club, que es una meta que está aquí mismo”.