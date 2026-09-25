El Cacique se impuso por 1-0 a Audax Italiano en la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile y avanzó a la ronda de los ocho mejores.

Esta noche Colo Colo logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, venciendo por 1-0 a Audax Italiano en el partido de vuelta, que se disputó en el Estadio Nacional.

El Cacique en una llave bastante trabajada, pues en la ida empataron sin goles, pudo eliminar a los itálicos en una de las series más atractivas de octavos de final, tratándose de dos equipos de la Liga de Primera.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, sorprendió a medio mundo al mandar a la cancha como titulares a dos juveniles, Cristián Díaz y Gedeón Díaz, quien se terminó convirtiendo en el héroe del cuadro popular.

Quien había hecho su debut en el fútbol profesional en la ida el pasado martes, esta noche apareció en el once inicial y convirtió su primer gol, para darle el pase a los de Macul.

A los 34 minutos del primer tiempo, al joven volante le quedó un balón en pleno centro del área, tras un pivoteo de Álvaro Madrid, que conectó un centro largo de Jeyson Rojas. Gedeón Díaz controló el balón con su pie izquierdo y definió con un potente derechazo que superó la resistencia del arquero Pedro Garrido.

Gedeón Díaz anotó su primer gol en el profesionalismo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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Pero no todas fueron buenas noticias para Colo Colo, pues sufrió la lesión del juvenil Cristián Díaz, quien tuvo que ser sustituido a los 75′ por su compañero de cantera Sebastián Vega.

El Eterno Campeón se transforma en el primer cuartofinalista de la Copa Chile 2026 y ahora espera rival entre Ñublense y Deportes Puerto Montt.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora el Cacique se vuelve e enfocar en la Liga de Primera, donde es líder indiscutido con 12 puntos de ventaja. El domingo 11 de octubre tendrá que visitar a Coquimbo Unido a las 15:00 horas por la fecha 24 del torneo.