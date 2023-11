Este martes se realizó la reunión de directorio de Blanco y Negro. Uno de los temas que trataron los directores fue la situación de Jordhy Thompson, futbolista de Colo Colo que tiene una oferta de préstamo del Orenburg de Rusia.

Alfredo Stöhwing informó que se ratificó que en la concesionaria aceptarán la propuesta de préstamo. “Sí, se tocó eso. Se ratificó lo que ya hemos conversado, en el sentido que la idea es aceptar la oferta del préstamo que hay por él. Estamos a la espera por supuesto de todas las cosas personales que tiene que arreglar él”.

El presidente de Blanco y Negro aseguró que en caso de sellarse la tratativa, habrá una extensión del vínculo del futbolista, que -por ahora- vence en diciembre de 2024. “Es necesario para que pueda irse a préstamo de que tenga contrato vigente, así que se le va a extender. Está prácticamente acordado, creo que faltaba la firma”.

Thompson actualmente se encuentra con arraigo nacional luego de ser imputado por femicidio frustrado contra su expareja, Camila Sepúlveda. El plazo de la investigación es de 45 días.

Stöhwing se refirió a la imposibilidad de salir del país que tiene el futbolista. “Él requiere la autorización legal para salir del país y eso es una cosa que no manejo. Lo van a tener que ver sus abogados y sus representantes. Supongo yo y que sea lo antes posible. No sé cuáles serán las condiciones con el otro club. La idea me imagino es que sea lo antes posible”.

Directorio de Blanco y Negro acuerda ceder a Jordhy Thompson (Foto: Photosport)

En Rusia tienen plazo de espera

Según información de Bolavip Chile, el Orenburg de Rusia esperará hasta el 15 de diciembre para cerrar el acuerdo por la cesión del extremo de 19 años.

De lo contrario, entraría como segunda opción Emelec de Ecuador, club que también desea incorporar al jugador de los Albos.