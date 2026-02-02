Colo Colo tuvo un debut para el olvido en el torneo nacional, en donde los ‘Albos’ cayeron por un categórico 3-1 ante Deportes Limache en Valparaíso y dejó muchas dudas pensando en lo que será la temporada 2026.

Por esto, el equipo de Fernando Ortiz busca sacudirse rápidamente de lo que fue este duro golpe y piensa en su próximo desafío, sin quitar de la vista lo que es el mercado de pases, en donde Colo Colo quiere tener su último gran refuerzo.

Para el ‘Popular’ se ha hecho una urgencia el poder sumar un nuevo fichaje en este mercado tras lo que fueron las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, en donde la directiva del club busca sumar un nuevo jugador para dicha zona del campo.

En las próximas horas, en Colo Colo se vivirá una jornada clave, en la que la dirigencia deberá tomar la decisión de incorporar a su nuevo refuerzo y el que saldrá entre dos grandes candidatos.

Madrid es uno de los candidatos a Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’ en las últimas horas, en la que señaló que en esta jornada Colo Colo deberá zanjar a su nuevo refuerzo, el que saldría entre estos dos nombres: Álvaro Madrid o Pablo Ruiz.

“No es necesario una reunión para cerrar el volante. En la última se mandató a Mosa y a la Gerencia Deportiva a cerrar a alguno de los 3. Mañana (hoy) se debería definir si mandan oferta por Madrid o terminan de cerrar todo con Ruiz“, indicó.

Con esta situación, en Colo Colo analizarán hasta última hora lo que será este nuevo refuerzo para el ‘Cacique’, en la que esperan dar en el clavo con el que podría ser el último fichaje para el equipo de Fernando Ortiz en este 2026.

