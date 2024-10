La muerte del exjugador de Colo Colo, Mou Jadama, causó gran conmoción en quienes lo conocieron en Macul. El zaguero quien terminara su etapa formativa en Pedrero y tuviera dos apariciones con el primer equipo, perdió la vida este miércoles 2 de octubre en Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer por uno de sus excompañeros de equipo en el “Cacique”, Ignacio González. El portero que hoy defiende los colores de Everton de Viña del Mar, expuso el hecho en sus redes, donde dijo: “Qué terrible noticia. Que en paz descanses, amigo mío”.

Además, AS Chile se puso en contacto con el actual meta evertoniano, a quienes les reveló la causa de muerte del estadounidense de origen gambiano: “Supe que fue un accidente en Estados Unidos, me enteré por un amigo en común. Es muy chocante lo que le pasó“.

Desde Colo Colo no quedaron ajenos a la situación, despidiendo a su exzaguero con un sentido mensaje: “Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos”.

Los clubes que defendió Mou Jadama

Tras un paso por las inferiores de la Universidad de Chile, luego pasó a Colo Colo, donde alcanzó a debutar con el primer equipo y disputó dos encuentros de Copa Chile ante Huachipato y Ñublense.

Tras una compleja lesión de ligamentos, pasó a Coquimbo Unido, donde solo disputó cuatro encuentros. Regresó a los Estados Unidos para unirse a las filas del Tulsa Roughnecks. El club más destacado que defendió en su país fue el Portland Timbers, y finalizó su carrera en el Atlanta United 2.