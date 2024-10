En medio de la previa del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, se dio a conocer cómo fueron las gestiones para que los albos lograran la incorporación de su nueva y joven figura: Lucas Cepeda.

El formado en Santiago Wanderers llegó como una apuesta a inicios de año al Estadio Monumental y con el correr de la temporada se ganó su camiseta. Actualmente es el segundo goleador del equipo con ocho goles, solo detrás de Carlos Palacios (10).

Y este miércoles en conferencia de prensa, el entrenador Jorge Almirón dio a conocer cómo conoció al jugador de 21 años y decidió solicitar su fichaje.

“Lo de Lucas fue un poco a lo desconocido, estaba en el equipo en Wanderers en segunda división. Cuando llego a Chile, ya estando contratado en el club, lo primero que hago es ir a ver a mis jugadores que estaban en la Sub 23, estaban entrenando con (Nicolás) Córdova. Y ahí veo a algunos jugadores que me llamaron la atención, varios chicos que estaban con nosotros y vi algunos que no eran del club y me llamaron la atención, entre ellos estaba Cepeda. Le pregunté a su entrenador, me habló muy bien de él”, comenzó diciendo.

El rol de Óscar Opazo en el fichaje de Lucas Cepeda en Colo Colo

Luego, el técnico argentino expuso que un referente del plantel albo fue clave para conocer más de Cepeda y traerlo al cuadro popular. Se trata de Óscar Opazo, quien también se crió en los Caturros.

“Después le pregunté a Opazo que jugó en Wanderers, él investigó un poco cómo era Cepeda, su familia y todo. Y bueno, lo empezamos a seguir y se trajo”, reveló Almirón.

“No era figura, fue una apuesta, por las condiciones y así empezó a sumar minutos de a poco, entrenó y se puso muy bien. Sumó minutos, se le fue dando oportunidades. En Colombia, por ejemplo, contra Junior no iba a jugar de titular… le tocó jugar de titular e hizo ese gol”, agregó.

Lucas Cepeda anotó un golazo en el triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Junior de Barranquilla en Colombia, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

Lucas Cepeda se ganó el llamado a la Selección Chilena absoluta

También, el estratega de 53 años tuvo palabras para el llamado a la Selección Chilena que recibió el oriundo de Placilla de Peñuelas.

“Fue aprovechando las oportunidades, como tiene que ser un jugador de estos clubes. Se ha ganado su lugar, ya lo consideran en la Selección. Es un chico joven y tiene muchas condiciones. Creo que tiene condiciones para un poco más. El tiempo lo dirá, pero creo que está preparándose y espero que la Selección pueda ser un aporte también”, completó.