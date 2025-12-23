Colo Colo sigue moviéndose en el Mercado de Fichajes, donde ya aseguró la presencia de Matías Fernández Cordero para la temporada 2026 y ahora busca seguir reforzando el equipo para darle un salto de calidad al plantel.

Uno de los puestos que el Cacique buscaría reforzar es el del arco, en donde buscan darle mayor competitividad a Fernando de Paul, arquero de los albos que tuvo un irregular cierre de temporada junto a sus compañeros.

La llegada de un nuevo arquero relegaría a Eduardo Villanueva a ser el tercero del equipo, por lo que en ByN se abren a dejarlo partir: “Nosotros siempre queremos darle tiraje a la chimenea, es parte esencial de nuestra visión y creemos que Eduardo tiene las condiciones para seguir”, dijo Edison Marchant, representante del CSD en ByN.

Eduardo Villanueva podría partir. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo que “Pero también uno entiende que los jugadores quieren jugar y es una buena oportunidad. En el caso de que él quisiera salir a ganar experiencia, estamos abiertos a evaluarlo”.

“Lo que nosotros solicitamos es que se puedan tomar las decisiones lo más rápido posible, para que al inicio de la pretemporada tengamos el plantel 2026 lo más completo posible”, remató en el cierre.

Estos días podrían ser claves para determinar no solo el futuro de Eduardo Villanueva, sino que también de varios jugadores que podrían salir a préstamo en la temporada 2026 donde el Cacique solo tendrá actividad en el plano local.

En síntesis

Matías Fernández Cordero aseguró su presencia en Colo Colo para la temporada 2026.

ByN evalúa la salida de Eduardo Villanueva para que sume experiencia mediante un préstamo.