Colo Colo no se baja de la lucha ante Cobresal: Gustavo Quinteros dice cuándo se definirá el título

Colo Colo está a ocho puntos de Cobresal, pero aún tiene un partido menos y falta el compromiso directo ante los Mineros en el estadio Monumental. Por eso, Gusstavo Quinteros no se baja de la lucha del título. Es más, advierte que habrán pérdidas de unidades, por lo que apunta a ganar los encuentros que vienen para recuperar terreno.

“Falta un montón de puntos y no creo que todos los equipos puedan sacar la todalidad de los puntos en juego. Va a ser difícil, hay muchos partidos difíciles tanto para nosotros como para Cobresal y todos los que están peleando arriba, seguramente va a haber perdidas de puntos. Hay que tratar de volver a buscar esa alternativa en el Torneo Nacional de seguir dependiendo de nosotros”, comenta el entrenador santafesino.

El DT además fija cuándo considera que se comenzará a definir el título. “Hay que ganar los próximos partidos, esperar que el rival que está arriba pierda puntos y podamos volver a depender de nosotros. Todavía falta mucho, creo que se va a definir en los últimos dos o tres partidos, ahí se va a ver con claridad lo que va a suceder en el Torneo Nacional”.

Quinteros por ahora prioriza la Copa Chile. “Estamos muy enfocados en la Copa Chile, en jugar estos dos partidos muy importantes para poder avanzar y estar más estar cerca del segundo objetivo del año. El primero es el Torneo Nacional y el segundo es este”.

Los parates del Campeonato Nacional

Gustavo Quinteros entregó su visión sobre el calendario del Campeonato Nacional 2023 que se parará por Copa Chile, Eliminatorias y Juegos Panamericanos.” En el caso nuestro que este fin de semana tenemos que jugar Copa Chile. Hay equipos que a lo mejor el parate para mejorar, recuperar jugadores y corregir cosas, les viene bien. Tratar de corregir, trabajar, hacer amistosos para corregir y después continuar el Torneo Nacional”, analiza.

Gustavo Quiinteros ve que aún queda mucho por decir en el Campeonato Nacional (Foto: Photosport)

“Si está el tema de la Eliminatoria que generalmente se paran los torneos, los Panamericanos también. Este fin de semana se para por el tema de la Copa Chile, nosotros no porque estamos en competencia. Para algunos les va a venir bien, para otros no. Los que vienen con todo el plantel al 100% y sacando resultados, a lo mejor no les conviene parar, a otros equipos que tienen que mejorar, trabajar y corregir, por ahí les viene bien”, complementa.

“Nosotros continuamos por ahora. Después cada vez que tienes más días para trabajar, es bueno en ese aspecto de que puedes mejorar, corregir cosas. Cuando tienes partidos seguidos y tienes que corregir cosas, tienes que corregir con la competencia y a veces no se puede”, finaliza.