Los altos mandos de Colo Colo no quedaron nada contentos con el cierre que tuvo el primer equipo en el Campeonato Nacional 2023, donde se bajaron de la pelea por el título a una fecha del final y debieron conformarse con la tercera posición, que les otorgó la clasificación a la fase previa de Copa Libertadores como Chile 3.

El objetivo que tenían en el Cacique para esta temporada era al menos quedarse con el cupo de Chile 2, pero no fue posible, en una tormentosa campaña de los albos, con problemas futbolísticos y externos.

Tras el último partido por el torneo, disputado el viernes con triunfo por 1-0 ante Curicó Unido en el Estadio La Granja, hicieron sus primeros análisis quienes toman las decisiones en el club.

El primero fue Alfredo Stohwing, presidente de Blanco y Negro, la concesionaria que controla a Colo Colo, quien así evaluó la campaña en el Campeonato: “No es bueno porque queríamos entrar al menos a la fase de grupos. Así que no estamos contentos”.

Seguido, se refirió a lo decepcionante que fueron algunos refuerzos, por el gran número de lesiones y bajos rendimientos. En esa línea, apuntó a la sección médica de la institución.

“El gasto del plantel es enorme. No sé bien la historia, pero este es uno de los máximos de la historia. Contratamos 11 refuerzos, lo cual es poco habitual. El gran problema que tuvimos fueron las lesiones, que muchos de ellos no pudieron rendir, pero otros sí fueron un aporte importante. Uno va sacando lecciones y la parte médica es un tema pendiente que hay que investigar a fondo”, lanzó.

“Perdemos mucho en lo económico. Todo eso influye porque hay un determinado presupuesto y no se puede gastar más de lo disponible. El presupuesto disponible es el que indica qué se puede hacer en materia de cuerpo técnico y jugadores“, añadió Stohwing.

Daniel Morón apuntó a las decisiones de Gustavo Quinteros

Quien coincidió con el análisis inicial del timonel albo fue el gerente deportivo Daniel Morón, quien ante los medios expresó: “No era lo que buscábamos desde el principio. Como siempre lo hemos dicho, Colo Colo ingresa a un torneo con la mentalidad de ganarlo, de ser campeón“.

Luego, apuntó a la culpabilidad del entrenador Gustavo Quinteros por no alinear a todos los refuerzos, como el caso de los delanteros Darío Lezcano y Fabián Castillo:

“Llegaron algunos refuerzos que fueron solicitados por el técnico y lamentablemente (…) para la evaluación que hacía el técnico partido a partido no estaban dentro de los que tenían que ir a la nómina. Eso nos privó quizás de haber tenido un mejor resultado“.

El entrenador Gustavo Quinteros es uno de los apuntados en el interior de Blanco y Negro por la decepcionante campaña de Colo Colo. (Foto: José Robles/Photosport)

Aníbal Mosa apuntó a los responsables de las contrataciones

Mientras que el máximo accionista de ByN, Aníbal Mosa, que lidera el bloque opositor, salió a defender la continuidad del director técnico argentino: “Mi posición ha sido desde el principio que Gustavo continúe. Yo no tengo plan B, mi posición es una sola y la he hecho saber desde el principio”.

Luego, apuntó las responsabilidades a quienes tomaron la decisión de contratar a los 11 jugadores que llegaron a Colo Colo este año.

“A este Colo Colo 2023 se le fueron cuatro titulares. Cuando sacas cuatro o cinco que son titulares y no los reemplazas por jugadores del mismo nivel, tienes esto“, señaló.

“Es un tema a revisar. Cuando traes jugadores que no se han adaptado y no han conseguido titularidad, hay que hacer un análisis para no volver a cometer los mismos errores. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados”, completó el empresario.