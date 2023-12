Este viernes terminó el Campeonato Nacional 2023 para Colo Colo, con un triunfo por 1-0 sobre el descendido Curicó Unido en el Estadio La Granja. La gran figura fue el lateral izquierdo Erick Wiemberg.

El valdiviano anotó el único gol del encuentro a los 63 minutos, con un remate cruzado de zurda desde fuera del área. Con esto, el jugador que está a préstamo llegó a su segunda conquista en una compleja temporada, tanto en lo futbolístico como personal.

Cabe recordar que Wiemberg fue uno de los nueve refuerzos que llegaron al Cacique a inicios de año, proveniente a préstamo desde Unión La Calera. Arribó al Estadio Monumental para cubrir la vacante que dejó Gabriel Suazo, quien partió al Toulouse de Francia.

Pero le costó la adaptación al cuadro popular y recién en la segunda rueda del torneo comenzó a ser titular de forma indiscutida. A eso se sumó el fallecimiento de su hija recién nacida en septiembre, un dolor con el que tuvo que lidiar en el momento que estaba ganándose la confianza del entrenador Gustavo Quinteros.

Erick Wiemberg fue la gran figura del triunfo de Colo Colo sobre Curicó Unido. (Foto: José Robles/Photosport)

El deseo de Erick Wiemberg es seguir en Colo Colo

Y ayer tras el partido en Curicó, el carrilero de 29 años habló con TNT Sports y se refirió a lo que ha sido este año para él: “Contento por el gol, va dedicado a mi esposa y a mi hija que está en el cielo. Y creo que es para conmemorar un año que ha sido muy duro en lo personal, pero que se conmemora de esta linda manera, de anotar un gol en el último partido”.

“Fue un año de menos a más, en el ámbito futbolístico creo que fui creciendo a medida que transcurrió el año. En lo personal un año muy difícil. Así que siempre pensando en lo positivo”, añadió.

En la instancia, fue consultado por su futuro, ya que el préstamo de La Calera no incluía opción de compra. “Yo lo he manifestado, me siento cómodo acá, estoy muy contento. Pero ya no depende de mí, sino que de las partes que manejan todo”, respondió.

Aunque dejó claro que si fuera por él le gustaría quedarse en Colo Colo para el 2024: “Sí, me quedo totalmente“.

Erick Wiemberg lleva dos goles en los últimos tres partidos de Colo Colo. (Foto: José Robles/Photosport)

Las fórmulas para que Erick Wiemberg pueda quedarse en Colo Colo

Lo cierto es que la situación de Erick Wiemberg es más compleja que una simple negociación entre dos clubes. Primero debe esperar que la gerencia deportiva de Colo Colo, a cargo de Daniel Morón, haga la evaluación del rendimiento de cada incorporación, proceso que se llevaría a cabo luego de la final de la Copa Chile, que disputarán los albos el miércoles 13 de diciembre contra Magallanes en Iquique.

Luego de aquello, de existir el interés albo para quedarse con sus servicios, tendrá que hacer una nueva oferta a La Calera, ya que el jugador tiene contrato vigente con los Cementeros.

El problema es que el dueño de una parte de su carta es Deportes Valdivia, equipo que acaba de perder su plaza en el fútbol profesional al descender de Segunda División a Tercera División. Y al haber pasado a ser un club amateur, no puede entrar en esta negociación, incluso tendría que ceder sus derechos sobre el zurdo.

A favor de Colo Colo, podría haber una fórmula que también le podría interesar a Unión La Calera. Esta consistiría en hacer un intercambio definitivo con el arquero Omar Carabalí, quien este año fue cedido a los caleranos y desea continuar en el elenco de la Quinta Región, donde ha logrado tener continuidad. Sino, podría ser usado como moneda de cambio.