Alexis Sánchez desató una nueva crisis al interior de Colo Colo. Esto porque el referente de la selección chilena denunció el grave estado que presenta el estadio Monumental.

El histórico goleador apuntó al estado de los camarines y hasta lo ejemplificó con una lamentable situación que presenció en el estadio Monumental. Hecho que ocurrió tras el empate ante Paraguay.

“Tú llegas al estadio de Colo Colo y yo estaba sentado estirando cuando veo que del desagüe sale excremento de nosotros mismos, que no lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Entonces tú dices: ‘¿Es una selección o un equipo de tercera”, lamentó el delantero del Inter de Milán que este sábado habló ante los medios.

Alexis Sánchez reclamó por el estado que presenta el estadio Monumental y exigió que la Roja vuelva al Nacional (Foto: Colo Colo)

Ante esta asquerosa situación, Sánchez elevó el reclamo para que la Roja vuelva a jugar en el estadio Nacional. Esto de cara a los próximos partidos a disputarse en 2024.

La reacción de Colo Colo

Ante esto una facción de Colo Colo de inmediato reaccionó a lo denunciado por Alexis Sánchez. Así fue como Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo, se sumó a los dichos del futbolista de la Roja. Inclusive se hizo parte de la denuncia y apuntó a Blanco y Negro para comenzar de una vez por todas la remodelación al estadio Monumental.

“Ante el abandono de ByN, como CSD Colo Colo nos hicimos cargo de los baños gracias al ayote de nuestros socios y socias. Nuestro proyecto de un nuevo estadio para los colocolinos, colocolinas y el fútbol chileno, toma más fuerza con las declaraciones de Alexis Sánchez”, indicó el directivo en su cuenta de Twitter, ahora conocido como ‘X’.

Cabe consignar que desde la cuenta oficial de Colo Colo no se refirieron a los polémicos dichos de Sánchez.