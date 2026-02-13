En Colo Colo resta solo un trámite para poder oficializar a su séptimo refuerzo de este mercado de fichajes, donde tendrían todo acordado con un extremo argentino.

Se trata de Thiago Nuss que milita en el OFI Creta de Grecia, quien está listo para volver al fútbol sudamericano y arribar al Estadio Monumental, donde hay muchas expectativas en su fichaje.

Su nombre apareció en los últimos días y sería el elegido para cubrir la punta derecha del equipo que dirige Fernando Ortiz.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, solo faltaría la ratificación en el directorio de Blanco y Negro.

“Falta solamente la ratificación del directorio, está muy avanzado lo de Thiago Nuss”, indicó el reportero que cubre al cuadro popular.

En la misma línea, adelantó que con este fichaje se cerrará el plantel del Cacique, pues los fondos serán destinados a su contratación.

“Se cierra el plantel con siete, los montos y el dinero está apuntado para cerrar al argentino”, completó Alvarado.

Thiago Nuss de 25 años es parte del OFI Creta desde julio del 2024, cuando fue vendido por Argentinos Juniors, dando así el salto a Europa. En la presente campaña lleva siete goles y dos asistencias en 23 partidos jugados.

En síntesis