En Colo Colo siguen en la búsqueda de un séptimo refuerzo para cerrar el plantel, donde necesitan un extremo derecho para completar los pedidos del entrenador Fernando Ortiz.

En los últimos días apareció la opción del argentino Thiago Nuss que milita en el OFI Creta de Grecia, futbolista que veía con buenos ojos volver a Sudamérica, aunque tenía algunos pendientes en el fútbol helénico.

Es más, ayer el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN había anunciado que estaba todo encaminado con el jugador de 25 años, pero que restaba la reunión de directorio en Blanco y Negro para su aprobación.

Más tarde, salió la información que esto no era tan así y que estaban distantes por el lado económico, incluso que estaba caída la negociación.

Los últimos detalles al respecto los entregó el reportero Nicolás Ramírez de ESPN Chile, quien explicó en qué punto están en Colo Colo con el ex Argentinos Juniors.

“Hasta este momento, no hay pactada una reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro para cerrar un refuerzo. Eso te indica que no hay ningún acuerdo con ninguna posibilidad de refuerzo”, lanzó.

Además, reveló que el presidente de Aníbal Mosa se puso en contacto con el atacante trasandino, pero que estaba difícil su salidal del equipo griego.

“Si bien Nuss es un jugador que ha tenido conversaciones directamente con Aníbal Mosa, no hay un acuerdo económico y entiendo que el OFI tampoco quiere desprenderse del jugador porque es importante y tiene la final de la Copa de Grecia”, completó Ramírez.

Cobsignar que la final de la Copa de Grecia está agendada para el 25 de abril, cuando el OFI Creta enfrentará al PAOK.

Thiago Nuss se quedaría en el OFI Creta. (Foto: Instagram)

En síntesis