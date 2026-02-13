En el triunfo agónico por 2-1 de Colo Colo frente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental se puso en el centro del debate una llamativa situación al interior del equipo colocolino.

La atención se desplazó hacia lo que ocurrió cerca de la banca. Tras ser reemplazado al minuto 70 por Leandro Hernández, Arturo Vidal volvió a tomar protagonismo, dando indicaciones, motivando a sus compañeros y participando activamente en la conducción del equipo hasta el final del partido.

Este episodio volvió a abrir la discusión que viene desde la temporada pasada: hasta dónde llega la influencia de Vidal y cómo se equilibra con la autoridad del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz, dejando en evidencia la delgada línea entre liderazgo positivo y protagonismo excesivo dentro del plantel.

Arturo Vidal fue protagonista fuera de la cancha en la victoria ante los Ruleteros | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Ortiz no se hace problemas con las indicaciones de Arturo Vidal

Este viernes 13, el DT del conjunto Popular fue consultado en conferencia de prensa sobre esta particular situación y respondió con total naturalidad.

“Qué bueno, no sólo Arturo. Si vieron el partido con Limache, el que dio indicaciones fue Claudio Aquino, pero no salió. Sale Arturo porque es él, pero encantado que cualquiera se manifieste. ¿Por qué no?”, comentó.

El estratega albo añadió que no ve ningún inconveniente mientras se respeten los límites: “Yo no lo veo mal. Si sobrepasa el límite, obvio que se lo diré y lo sabe, pero quien sea, todos queremos ganar”.

Con estas palabras, Ortiz deja claro que la prioridad es el rendimiento del equipo y que cualquier aporte, incluso de jugadores con perfil de liderazgo como Vidal, es bienvenido.

En síntesis…