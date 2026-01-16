Este viernes Colo Colo sufrió su primera derrota de la pretemporada 2026, luego de haber vencido anoche a Olimpia en penales por la Serie Río de La Plata.

El cuadro popular esta mañana enfrentó a Universidad de Concepción en un amistoso a puertas cerradas en Uruguay, donde el último campeón de la Liga de Ascenso se impuso por 1-0.

La conquista fue obra del volante Pablo Parra, quien es una de las incorporaciones de la UdeC para este 2026. El jugador de 31 años hizo valer la ley de ex, pues jugó en Colo Colo entre 2023 y 2024.

Colo Colo se presentó con equipo alternativa

El entrenador Fernando Ortiz mandó un equipo alternativo a la cancha, dándole descanso a los que fueron titulares el jueves por la noche contra el Decano.

En esta ocasión, pudo tener acción el último refuerzo de los albos, el defensa uruguayo Javier Méndez. También estuvieron presentes quienes volvieron de su préstamo, como el extremo Cristián Zavala y el lateral Diego Ulloa.

Ellos fueron capitaneados por Esteban Pavez, quien también tuvo minutos ayer ante Olimpia, incluso ejecutó uno de los lanzamientos penales para el triunfo por 4-3.

Otros jugadores que tuvieron acción ante el Campanil fueron Cristián Riquelme y los juveniles Eduardo Villanueva, Gabriel Maureira, Nicolás Suárez, Matías Moya, Yastin Cuevas, Leandro Hernández y Francisco Marchant.

El próximo partido amistoso de Colo Colo será el domingo 18 de enero a las 21:00 horas ante Alianza Lima, en su segundo compromiso por la Serie Río de La Plata. Luego, terminará la gira por el país oriental el miércoles 21 contra Peñarol.

Caristián Zavala sumó sus primeros minutos en su vuelta a Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

En síntesis