Este jueves 15 de enero, Colo Colo tuvo su primera prueba oficial de la temporada 2026, en el marco de la Serie Río de La Plata, torneo de verano que se disputa en Uruguay y en el que los albos participan por tercer año consecutivo.

El Cacique debutó en esta edición ante Olimpia de Paraguay, partido amistoso que terminó empatado 0-0 en los 90 minutos en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

La ocasión más clara para el cuadro popular estuvo en los pies del delantero argentino Javier Correa, quien falló una clara ocasión de gol a los 29 minutos del primer tiempo, que evitó el arquero Gastón Olveira.

En los 50′ nuevamente el cordobés fue protagonista de una gran oportunidad, con un remate de zurda que impactó el travesaño.

Mientras que a los 67′ el arquero albo Fernando De Paul evitó la caída de su valla, con una tremenda tapada en un mano a mano contra el delantero Adrián Alcaraz.

El tiempo reglamentario terminó con el marcador igualado sin goles, por lo que el ganador de este compromiso se definió en los penales.

En la tanda, los dirigidos por Fernando Ortiz se impusieron por 4-3 con los aciertos de Arturo Vidal, Javier Correa, Leandro Hernández y Esteban Pavez. El Tuto De Paul atajó dos lanzamientos y solo falló el juvenil Francisco Marchant.

El próximo partido de Colo Colo por la Serie Río de La Plata será el domingo 18 de enero a las 21:00 horas contra Alianza Lima de Perú.

