Colo Colo arrancó su debut en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache con expectativas altas, pero rápidamente el partido se complicó para el elenco dirigido por Fernando Ortiz.

El Cacique no logró asentarse en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander y sufrió un primer tiempo para el olvido: se fue 3 a 0 abajo en el marcador.

A raíz de esto, un rendimiento de un futbolista del conjunto Popular estuvo por debajo de lo esperado y fue señalado como uno de los responsables de la complicada situación del cuadro de Macul tras los primeros 45 minutos.

Jean Meneses ha sido una de las figuras del primer tiempo con dos goles | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Jonathan Villagra, el apuntado por los hinchas de Colo Colo

El defensor Jonathan Villagra se convirtió en el foco de las críticas tras un primer tiempo desastroso, donde mostró dificultades en la marca y en la salida del balón, lo que permitió que el equipo visitante explotara los espacios y generara peligro constante.

La incomodidad de Villagra se reflejó también en la hinchada, que expresó su descontento a través de comentarios en redes sociales, evidenciando que el rendimiento individual del ex Unión Española impactó directamente en el marcador adverso.

Ahora, Ortiz tendrá que hacer ajustes en el entretiempo y replantear su esquema para intentar revertir la complicada situación que vive en el debut en el Torneo Nacional-

Así fueron las críticas hacia Jonathan Villagra en Colo Colo vs. Deportes Limache: