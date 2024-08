En Colo Colo todo es alegría. Este domingo el Cacique se impuso por 1-0 en su visita a Everton de Viña del Mar por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2024, luego de haber clasificado a cuartos de final de Copa Libertadores el pasado martes.

Ahora los albos deben enfrentar a River Plate la semana de Fiestas Patrias, y para aquello el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reveló las gestiones que está haciendo para modificar el calendario. El empresario de origen sirio está viendo la posibilidad de mover algunos partidos del Campeonato y Copa Chile.

“Nosotros hemos estado y he estado conversando todo este fin de semana con la ANFP para ver la calendarización de los partidos que tenemos. He hablado con su presidente, he encontrado una buena acogida. También hablamos con el presidente de Magallanes para ver si podemos tener algún desfase de los partidos que tenemos con ellos. También hablé con el presidente Juan Tagle de Católica para ver la posibilidad de si podíamos cambiar ese o reagendar ese partido de la Universidad Católica con ellos”, contó tras el partido en el Estadio Sausalito.

“Así que estamos conversando con todo el mundo. Es de esperar que tengan consideración, somos el equipo que está sacando la cara por el país, creemos que nos podría llegar a entender un poco una situación para poder tener los días de descanso que se requieren entre partido y partido. Por lo menos en la ANFP nosotros nos hemos encontrado buena disposición y también de los presidentes de los otros clubes”, agregó.

Aún no hay respuesta de Conmebol a la solicitud de Colo Colo

Respecto a la solicitud de jugar la ida contra River el martes 17 de septiembre, Mosa contestó que aún no tienen novedades desde la Conmebol.

“No nos ha dado respuesta. Nosotros también conversamos con la ANFP para que enviara un documento a la Conmebol, diciéndole a la Conmebol que para la fecha del 18-19 estamos nosotros en Fiestas Patrias. También tuve una reunión con el delegado presidencial donde también estamos viendo la posibilidad de que se haga el día 17 y también se haga con hinchas visitantes de River Plate”, indicó.

River Plate es el siguiente rival de Colo Colo en Copa Libertadores. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

¿Colo Colo vs River Plate con público visitante en el Estadio Monumental?

Sobre aquello último, el puertomontino dio a conocer que la idea es que sea autorizado el público visitante de River Plate para este primer partido en Santiago, y así no haya problemas para la vuelta en Buenos Aires.

“Lo cual encontramos una buena acogida también de parte del delegado, lo estamos conversando, yo creo que mañana vamos a seguir afinando eso, así que yo creo que va a ser bueno poder recibir a los hinchas de River para que también ellos puedan recibir a los hinchas nuestros que van a ir a Buenos Aires. Así que estamos bien encaminados”, adelantó el timonel albo.

“Estamos en una situación donde tenemos que acatar las instrucciones que dan las autoridades y la verdad de las cosas que en la delegación presidencial para el partido de River hemos encontrado una buena acogida para que sea una fiesta deportiva. Y también, insisto, a nosotros nos preocupa mucho de que los hinchas nuestros cuando vayan a Buenos Aires también tengan un espacio para entrar al Monumental de River”, completó Mosa.