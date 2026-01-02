Colo Colo ya comienza a delinear lo que será su pretemporada 2026 y, como es habitual, el club apostará por integrar a varios futbolistas de sus divisiones menores a los trabajos del primer equipo. En esta ocasión, el ‘Cacique’ llevará una delegación de jóvenes valores que tendrán la oportunidad de sumar experiencia junto al plantel de honor.

Según información de DaleAlbo, los canteranos que formarán parte de la pretemporada son Gabriel Maureira y Santiago Tapia en el arco; Nicolás Suárez, Víctor Campos y Bruno Torres en defensa; Yastin Cuevas como alternativa ofensiva; y Rodrigo Catalán en la zona de volantes.

Todos ellos se integrarán a los trabajos que comenzarán el 4 de enero, fecha en la que el primer equipo iniciará su concentración total en el complejo del Sifup, en la comuna de Pirque, bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz, en una instancia clave para empezar a preparar la temporada que se avecina.

Joya de la Sub 16 asombra en Colo Colo

Dentro de este grupo, el nombre que más expectativa genera en Macul es el de Rodrigo Catalán, volante de apenas 16 años que viene de firmar un 2025 sobresaliente en las series menores del club. El mediocampista se ha ganado un lugar como una de las grandes proyecciones del fútbol joven albo.

Catalán fue capitán de la Sub 16, destacó por su capacidad para llegar al gol y fue elegido figura del equipo en más de una ocasión, consolidándose como uno de los líderes de su categoría pese a su corta edad. Su rendimiento no pasó desapercibido para el cuerpo técnico del fútbol formativo.

De hecho, durante el año ya tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo, una experiencia que marcó un paso importante en su proceso formativo y que ahora tendrá continuidad con su presencia en la pretemporada 2026 junto al plantel profesional.

Así, Colo Colo vuelve a demostrar su apuesta por el trabajo de cantera, con Rodrigo Catalán como principal carta de ilusión. El volante inicia este nuevo desafío con el objetivo de seguir creciendo, sumar roce competitivo y comenzar a trazar un camino que lo proyecta como una de las futuras joyas del ‘Cacique’.

