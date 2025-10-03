Colo Colo está de luto. El histórico DT campeón de Copa Libertadores en 1991, sufrió el sensible fallecimiento de su esposa Sorana Jozic. La noticia fue confirmada a través de su hija Lana.

“Adiós mamá… Que tus pies no dejen de bailar, que tu voz siga cantando y que tus manos pinten cielos de colores en ese lugar donde todo es paz”, escribió en un sentido post en sus redes sociales.

“Abraza fuerte a mi hermano y dile que aquí seguimos amándolos con todo el corazón. Hagan juntos la fiesta más hermosa del cielo, porque ustedes dos saben cómo encender la vida con alegría“, complementó.

“Viviste intensamente, amaste sin medida, y tu espíritu inquieto nunca dejó de brillar. Descansa solo un instante, mi alma traviesa, porque sé que incluso en la eternidad tú seguirás vibrando de luz y amor“, cerró.

El lado albo de Sorana Jozic

Cuando Colo Colo alzó la Copa Libertadores en 1991 de la mano de Mirko Jozic, Sorana fue parte de la algarabía alba.

“Me siento tan contenta. Siento a la gente de este país muy cerca, y eso me hace feliz. Me gusta Colo Colo y no sólo porque esté Mirko. Si él fuera a otro club, igual me gustaría Colo Colo“, confesó a LUN.

Desde BOLAVIP, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Mirko Jozic por esta sensible pérdida.