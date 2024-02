Colo Colo sufrió su primer tropezón en este 2024. Pese a que Jorge Almirón le dio la chance a un equipo alternativo, no lograron hacer pie y cayeron de forma inapelable ante O’Higgins.

Partido en el que tuvo el amargo debut de Guillermo Paiva, quien llegó como máximo refuerzo para el ataque albo. Sin embargo, el paraguayo se vio lejano del arco y errático con el balón en los pies.

Por lo mismo Toby Vega fue lapidario con el delantero de 26 años y que en Chile enfrenta su cuarta experiencia en el extranjero.

“Uno espera mucho más de un jugador que llega a ser el goleador de Colo Colo. Ahora nacen más dudas sobre si ¿contrataron bien o mal? Él tiene que marcar diferencias, si viene como el goleador. Tiene que mostrar algo más”, lanzó el ex mundialista de Francia 1998.

El peor ante O’Higgins

Pero el Toby no se quedó ahí y profundizó sus dichos en la particular sección de Todos Somos Técnicos donde califica a los mejores y peores de la fecha.

Guillermo Paiva debutó ante O’Higgins pero fue de los más bajos.

“Se fue al medio campo a tirar pelotazos. Tomó malas decisiones. Llegó como refuerzo y no anduvo. Ahora no es muy difícil que juegue mejor que Lezcano, pero no hizo mucho más”, lamentó. Tras ello, indicó que Guillermo Paiva recibió un 1,5 como el peor de los albos ante O’Higgins.

Cabe consignar que Paiva llegó al Cacique con la pretemporada realizada en Olimpia y alcanzó a tres partidos por el cuadro paraguayo. En total sumó 103 minutos, no marcó goles y recibió dos amarillas.