Ayer Colo Colo sufrió su primera derrota bajo la dirección técnica de Jorge Almirón. El Cacique se inclinó por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua por la segunda fecha del Campeonato Nacional. Aunque los albos se presentaron con equipo alternativo, algo que ha sido enormemente criticado.

Este lunes fue el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello que se sumó a los comentarios negativos, indicando que no era necesario guardar a más de 10 jugadores para la revancha del próximo jueves contra Godoy Cruz, por la Fase 2 de Copa Libertadores.

“Cuando vi la formación me pareció demasiado arriesgado. Una cosa es tener buen plantel y otra cosa es tener dos equipos. Colo Colo no tiene dos equipos, tiene un plantel generoso. Para el fútbol chileno le alcanza, internacionalmente ya no es tan así”, comenzó diciendo en Radio Agricultura.

“Guarda las piezas claves. (Erick) Wiemberg podría haber jugado perfectamente. Está bien que cuides a (Carlos) Palacios porque venía tocado, (Arturo) Vidal porque salió golpeado, (Cristián) Zavala porque en la primera fecha salió en el primer tiempo contra Unión Española. Guarda uno de los centrales, al Peluca (Maximiliano Falcón) que hace más desgaste físico, a (Óscar Opazo) que es más veterano. ¿Pero once?”, expuso el comunicador.

Jorge Almirón hizo 10 modificaciones en el equipo titular de Colo Colo para enfrentar a O’Higgins. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Contra los jugadores jóvenes

Seguido, el rostro de Canal 13 y DSports ahondó su crítica a la decisión de Almirón de también dejar fuera a algunas jóvenes figuras: “Si está dosificando, ¿por qué no jugó (Lucas) Cepeda? ¿por qué no jugó Damián Pizarro? ¿(Alan) Saldivia qué edad tiene, 21, 22 años? ¿No puede jugar dos partidos a la semana Saldivia? Además, el partido es en Rancagua, no es que Colo Colo tenía que haber ido a Iquique. No es que viniera del interior de Brasil que parece Europa”.

“Encuentro que si Cepeda es uno de tus primeros cambios, tiene que jugar. Si está jugando 30 minutos, ¿por qué no fue titular ayer? Después, encuentro que Saldivia es un jugador que tiene que jugar siempre, le da otra velocidad a la defensa. Tiene que jugar siempre, además por la juventud que él tiene“, añadió.

En la misma línea, Guarello puso en contexto el triunfo logrado el pasado jueves en Mendoza: “Hay jugadores que pudieron haber estado y que demás aguantaban. Además, viene con la ventaja contra Godoy Cruz que es un muy buen equipo, pero tampoco un equipo imposible. Me parece un exceso esta dosificación. Encuentro que fue excesiva dosificación, si juegas el jueves”.

“Colo Colo tiene hecha el 60%, 70% de la tarea. No va a quedar eliminado. Podría quedar eliminar porque es un equipo difícil. ¿Pero te parece que un jugador de 21 años no puede jugar dos partidos a la semana? A final de año, que si estos tres puntos se echan de menos, ahí te quiero ver“, completó.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Colo Colo vs Godoy Cruz?

El próximo jueves 29 de febrero, a las 21:30 horas, el Cacique recibe al Tomba en el Estadio Monumental, por el paso a la Fase 3 de Copa Libertadores.