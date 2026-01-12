Colo Colo culminó la pretemporada en Pirque y ahora se prepara para viajar a Uruguay, donde disputará la Serie Río de La Plata con tres amistosos ante grandes del continente: Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.

El Cacique ha oficializado a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos, sumado a Javier Méndez quien, si bien no ha sido anunciado por el club, está listo y será nuevo jugador de Colo Colo para la temporada 2026.

En el Estadio Monumental no se quedan ahí y van por el cuarto refuerzo. Según Edson Figueroa en ‘El canal de Edson’, Damián Pizarro toma la delantera para ser nuevo jugador albo: “Hay una conversación muy avanzada y compromisos establecidos. Lo dije hace tiempo, yo intuyo cómo se maneja el fútbol en estos tiempos”, dijo.

Pizarro aguarda por su retorno. | Foto: Photosport

“Cuando te sacaron a Brayan Cortés, hacen caja con Vicente Pizarro y Marcos Bolados se iba a ir… son acuerdos invisibles que existen hoy en el fútbol y no descarto que eso esté casi abrochado”, explicó el comunicador

En esa línea, aporta diciendo que “Damián Pizarro es una de las opciones y uno lo puede mirar con dos perspectivas; todos coincidimos en que tiene condiciones, pero le falta finiquito, le falta madurar, tomarse la carrera en serio”, cerró.

Ahora, será decisión de Fernando Ortiz si decide contar o no con Damián Pizarro. Según reveló Figueroa, si el DT le da el ‘ok’ al jugador, contará con los votos necesarios en Blanco y Negro para que se incorpore al plantel.

