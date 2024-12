Brayan Cortés se ha transformado en uno de los grandes dolores de cabeza de Colo Colo en el presente Mercado de Pases, toda vez que el portero iquiqueño informó que no renovará y buscará un destino en el fútbol internacional.

Si bien en un momento se lo daba listo en el León de México, aquella opción se cayó y, de momento, Brayan Cortés tendrá que presentarse el 20 de diciembre en el Estadio Monumental para cumplir con su contrato que vence el 31 del presente mes.

El que no quiere verlo partir y propone soluciones es José Luis ‘Pelé’ Álvarez, recordado ex crack de los albos quien soltó: “En principio, yo creo que Brayan tiene las puertas abiertas en todos lados. Fue uno de los mejores arqueros de la temporada y todos los clubes lo deben querer”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Brayan Cortés es la gran incógnita en Colo Colo. | Foto: Photosport

“El tema es cómo vuelves a Colo Colo. Si se le da otra oportunidad… las lucas son las que mandan. Peor yo creo que se deberían abuenar las partes y que se quede, si vamos a pelear hartos torneos”, sumó.

En el cierre, Álvarez asegura que no hay nada que una buena conversación con un café no pueda solucionar: “Que se acerquen las dos partes con sabiduría, con un buen café. Porque no es fácil encontrar a un portero así”, complementó en el cierre.

¿Se queda o se va? De momento, Brayan Cortés está fuera de Colo Colo y en las oficinas del Estadio Monumental ya activaron las alarmas para encontrar un reemplazo para el ex Deportes Iquique.

Lo que viene para Colo Colo

El plantel de Colo Colo tiene que presentarse el 20 de diciembre en el Estadio Monumental para hacerse chequeos y mediciones, mientras que los trabajos futbolísticos están pactados para después del receso de navidad.