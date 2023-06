Cristian Arcos pone en duda la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores por importante déficit: "Mientras no mejore eso, no va a ganar"

Colo Colo tropezó ante Boca Juniors en Argentina, pero la victoria de Monagas ante Deportivo Pereira mantiene intactas las chances de que el Cacique se pueda meter en la ronda de los 16 mejores de Copa Libertadores.

El partido frente a los trasandinos no fue la mejor expresión de fútbol de los dirigidos por Gustavo Quinteros, pero se avanzó según confesó Cristian Arcos a Bolavip Chile: “Hubo una mejora, pero evidentemente no fue suficiente y el marcador así lo demuestra porque Colo Colo perdió”.

Arcos cree que la falta de finiquito le pegó fuerte a los albos: “El partido nunca le quedó largo, con la excepción del marcador. Colo Colo no tuvo tantas, pero tuvo opciones en el primer y segundo tiempo y son ese tipo de cosas las que te marcan diferencia”.

El Cacique tropezó, pero mantiene intacta la chance de avanzar en Copa Libertadores. | Foto: Photosport

“Jugando así le puede ganar, el tema es que el gran déficit de Colo Colo es lo más importante del juego, que es el gol. Si el déficit fuera otro… pero me quedan dudas porque es el gol y mientras no hagas eso no vas a ganar”, complementó.

En el cierre, advierte que “Deportivo Pereira no es un monstruo futbolístico y Colo Colo mejoró, pero tiene que embocarla y llega con déficit de gol en el campeonato local y en Copa Libertadores, hace muy pocos goles”.

Para clasificarse a octavos de final, Colo Colo necesita vencer a Deportivo Pereira en la última fecha y que Monagas no derrote a Boca Juniors en La Bombonera o que, en su defecto, sacar una mejor diferencia que los venezolanos en caso de que triunfen en Argentina.