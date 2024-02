Un verdadero papelón fue el que se vivió dentro lo que fue el desarrollo de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Huachipato, en la que los dantescos incidentes en las galerías se robaron todas las miradas en lo que era este importante encuentro.

Sobre este tema, el periodista Cristián Arcos se manifestó con todo en Radio ADN a lo que fue la resolución de la ANFP en reanudar este compromiso, en la que indicó que los minutos restantes de este duelo eran lo menos que importaba e incluso, señaló que esta copa debería quedar anulada.

“Que se jueguen los minutos que quedan, yo sé que reglamentariamente es importante, pero en la discusión macro me parece muy irrelevante. Yo esperaba una señal más fuerte desde todos los lados, yo creo que esta copa no se debe entregar, no se juega y no se juega, yo pocas veces me he sentido tan desolado con una situación que hemos tenido que aguantar como esta”, partió indicando Arcos.

Profundizando a lo que fueron estos duros actos en las galerías, el comunicador explicó que quedó devastado por lo que presenció en el Estadio Nacional, en donde la quema del memorial en la galería norte, es un acto que lo dejó más que impactado.

Los incidentes serios que se vivieron en el Nacional | Foto: Photosport

“Han habido hechos de violencias y muchos, pero el Estadio Nacional, en las circunstancias que estaba y el retorno, se volvía abrir para el fútbol. Destruir al Estadio Nacional cuando al frente no hay ningún enemigo, no estabas peleando con nadie. Se quema el memorial, es un nivel que a mi me cuesta mucho de poder encontrar palabras, no es molestia, ni rabia, es un nivel de desolación”, declaró.

Finalmente, Arcos indica que el intento de quema al memorial, fue un acto que ya supera todos los limites y que burla lo que es la importante historia de nuestro país por el gran significado que tiene dicho espacio dentro del recinto ñuñoíno.

“Quemar el memorial, es algo que no tiene que ver con posiciones políticas, ni ideológicas, este país se tuvo que construir de nuevo, hace 50 años nos matábamos entre nosotros, ese memorial es respetado por todos y por todas y vienen un par de pelafustanes y lo queman, es quemar la historia, es quemarte tú y quemar a gente que hizo un montón de cosas por ese espacio”, cerró.

¿Cuál fue la decisión que tomó la ANFP sobre el partido suspendido entre Colo Colo y Huachipato?

En esta jornada, el presidente de la ANFP, Pablo Milad indicó que el partido se terminará de disputar: “Por acuerdo de directorio hemos tomado la decisión en una horario y fecha por definir en conjunto con los clubes y las autoridades”.