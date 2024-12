Colo Colo tuvo una tremenda temporada en este 2024, en donde los ‘Albos’ lograron coronarse como campeones del Campeonato Nacional y la Supercopa, logros que esperan poder replicar para la próxima temporada, sumando lo que puede ser la Copa Chile y una competencia internacional.

Por esto, desde el ‘Cacique’ ya se preparan con todo y se alistan para lo que será su primer gran desafío del 2025, el cuál será la Supercopa ante la Universidad de Chile, en la que los dos grandes equipos de nuestro país definirán al primer campeón del año.

Sobre lo que será este compromiso, el capitán de los ‘Albos’, Esteban Pavez conversó con los medios dentro de un evento de Adidas, en el que fue consultado a este partido ante su archirrival, en la que le da igual si la llave es a uno o dos partidos, solo sabe que como equipo deben ganar.

“Me da lo mismo si son dos partidos o uno, yo quiero jugar, ganar y empezar con el pie derecho el año del centenario del club, ese va a ser el mensaje de todos mis compañeros”, declaró.

Pavez ya palpita la Supercopa | Foto: Photosport

Finalmente, Pavez hizo un repaso a lo que fue la temporada 2024, en la que mostró pura felicidad por lo que consiguió junto a sus compañeros tanto en el ámbito nacional como internacional y en la que espera que para el próximo año, puedan seguir en esta senda exitosa.

“El 2024 fue un año redondo para Colo Colo. Competimos en Copa Libertadores y eso me deja muy feliz, Muchos excompañeros de afuera me hablaron y me dijeron que estaban contentos por la campaña del equipo. Colo Colo siempre tiene que estar arriba, espero que empecemos el 2025 saliendo campeones de la Supercopa ante la U”, cerró.