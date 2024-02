Colo Colo tiene esta noche la gran oportunidad de terminar con una negativa racha en torneos internacionales, donde los albos no han podido cerrar una llave o avanzar de fase cuando tienen que definir en el Estadio Monumental.

En esta oportunidad, llegan con una leve ventaja ante Godoy Cruz tras haberse impuesto en el compromiso de ida por la cuenta mínima con un solitario gol de Marcos Bolados en el segundo tiempo.

Cristián Basaure, ex futbolista y panelista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, no cree que las antiguas definiciones en donde Colo Colo no pudo abrochar una clasificación se repliquen esta noche frente al conjunto argentino.

Colo Colo sale a abrochar su llave de Copa Libertadores esta noche. | Foto: Photosport

“Yo lo veo no replicable en cuanto al contexto, no podría decir que siempre fue la presión o lo emocional porque no todos los planteles que han quedado eliminado tenían la misma calidad de jugadores”, dijo.

Basaure sorprende y asegura que el plantel que dirige Jorge Almirón tiene una categoría que antes, quizás, no había: “Hoy tiene jerarquía, tiene manejo de momentos en Vidal, Pavez, Gil, Cortés, tiene nombres que lo pueden gestionar bien”, aportó.

“Es un tema no menor; uno es lo psicológico y cuánto me pesa y lo otro es lo futbolístico. Generalmente los goles que le hacían en esas eliminaciones eran de contra o pelota parada, pero nunca lo asfixiaron en la salida, lo esperaban y quizás ahí le faltó recursos para ganar esos partidos”, remató en el cierre.

Colo Colo va en contra de la historia reciente

En 1997 fue la última vez que el Cacique se impuso en una llave de definición en Copa Libertadores, maldición que esperan romper en el día de hoy accediendo a la Fase 3 y, de pasada, asegurar presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.