Cristián Caamaño le da con todo a delantero de Colo Colo: "Me lo están pintando como si lo compró el Manchester City"

Esta noche Colo Colo enfeenta a Universidad Católica en una nueva edición del clásico, partido pendiente por la fecha 24 del Campeoanto Nacional que se disputará en el Estadio Monumental.

Y para este duelo, el entrenador Jorge Almirón planea hacer un cambio en ofensiva, manteniendo el esquema 3-5-2. Se trata de la inclusión del delantero paraguayo Guilllermo Paiva, para que acompañe al goleador argentino Javier Correa.

Ante aquello, esta jornada hubo una ácida crítica del periodista Cristián Caamaño a la modificación que hará el técnico trasandino, por el bajo rendimiento que ha tenido el centrodelantero de 27 años.

La ácida crítica de Cristián Caamaño contra Guillermo Paiva

En su espacio en Radio Agricultura, el comunicador tuvo una discusión con el resto de los panelistas respecto al nivel del guaraní, que está a préstamo desde Olimpia.

“Me están pintando a Paiva como si lo compró el Manchester City. Lleva tres goles en el año, hace cuánto no vemos una situación de gol de Paiva en el campeonato chileno”, comenzó lanzando.

“Cuando jugó con Correa contra Everton no la agarró. No se han complementado ambos. Contra Everton el que triunfó fue Correa. Hace mucho que no juegan juntos”, argumentó Caamaño.

Quien también es rostro de ESPN Chile, recordó que esta apuesta es similar a lo que Almirón hizo en Boca Juniors el año pasado

“Decide Almirón ahora sumar un delantero que es el que menos minutos ha tenido en este segundo semestre, porque ha jugado más (Marcos) Bolados. Decide incluir aquí a Paiva, en una búsqueda, yo creo, de lo que hacía en Boca, con (Edinson) Cavani y (Miguel) Merentiel”, completó.

(Foto: Andrés Pina/Photosport)

Los números de Guillermo Paiva en Colo Colo

Lo cierto es que Guillermo Paiva lleva 36 partidos disputados con Colo Colo esta temporada -22 como titular-, en los que ha marcado cinco goles y ha entregado cuatro asistencias.