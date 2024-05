Colo Colo enfrenta esta noche a Alianza Lima de Perú por Copa Libertadores de América y Jorge Almirón planea, de entrada, cambiar a Vicente Pizarro en el mediocampo para hacerle espacio a Carlos Palacios en el once estelar albo.

La movida, criticada por algunos, alabada por otros, no encontró buena respuesta en Cristián Caamaño, periodista nacional de Deportes en Agricultura quien se fue en picada contra la medida impuesta por el DT trasandino.

“Uno puede entender que Vicente Pizarro, por su condición de joven mediocampista tenga que alternar porque le faltan galones o medallas como Gil o Vidal, pero Palacios no te ha hecho ningún partido para que tenga medalla de inamovible para Almirón”, dijo.

Caamaño cuestiona la titularidad de Carlos Palacios. | Foto: Photosport

Caamaño justifica la presencia del King y el Colo, pero deja serias dudas con la de la Joya: “Vidal es Vidal, Gil el domingo contra Audax jugó bien y no hay otro mejor pateador de tiros de esquina, es el único que genera goles por esa vía”, sostuvo.

“Pero Palacios, si tú me dices que el equipo juega distinto, a otra velocidad, tiene pase gol… un partido que tú me digas que es un jugador titularísimo esta temporada yo no se lo he visto. Es más, cuando no ha jugado Palacios -contra Católica y Audax- es cuando Colo Colo mostró lo mejor del torneo”, complementó.

En el cierre, le vuelve a pegar al DT por su decisión de dejar fuera al ‘Vicho’ frente al cuadro peruano: “Si hay un mediocampo que te estaba funcionando es con Vicente Pizarro. Si logras que Gil y Vidal tengan más libertad es con Pizarro respaldando a Pavez para que los otros dos tengan más libertad en el campo rival”, remató.

Lo que le queda a Colo Colo en Copa Libertadores

Al Cacique le resta enfrentar esta noche a Alianza Lima por la Fecha 5 del Grupo A y, en dos semanas más, deberá desplazarse hasta la ciudad de Asunción para enfrentar a Cerro Porteño en el cierre de la fase de grupos.