Arturo Vidal ha estado en el centro de la noticia estos últimos días por sus declaraciones sobre Alianza Lima, rival de Colo Colo esta noche en Perú y equipo al cual ‘pidió’ que no se meta atrás y salgan a jugar.

Ante las palabras del King, Francisco Sagredo lo salió a defender en F90 de ESPN Chile y aseguró que las palabras de Vidal se leen peor de lo que suenan. El comunicador cree que no hay mala intención por parte del King en sus declaraciones.

Al que no le gustó, eso sí, fue a Sebastián Esnaola, panelista del programa: “Pero lo dice igual”, dijo encontrando respuesta inmediata de Sagredo, quien dijo que “Sí, pero tú sabes bien que una cosa es la intención de cómo dices algo marca mucho”.

Vidal generó debate por sus declaraciones. | Foto: Photosport

Fue en ese momento donde se metió Diego Rivarola y quedó la grande: “El tema es cómo lo reciben los rivales. Muchas veces lo reciben de la forma que la prensa quiere, no de la forma que el jugador quiere”, dijo. Esnaola no se quedó de brazos cruzados y empezó el debate diciéndole “Ah ya, es culpa de la prensa entonces. Estamos hablando de las textualidades”, aseguró.

Rivarola arremete y defiende a Vidal por sus dichos: “Las textualidades las haces vos, el jugador no hace un texto, no te lo manda así (gesticula escribiendo)”. “No digas burradas”, le dijo Esnaola a Rivarola encontrando una inmediata respuesta por parte del ex jugador azul: “Vos no digas burradas”, cerraron.

El debate quedó ahí y todo siguió en armonía, pero lo concreto es que Arturo Vidal y sus declaraciones en la previa del Alianza Lima vs. Colo Colo sacaron chispas en Perú y en los programas deportivos.

Colo Colo en el Grupo A

El Cacique se ubica en la tercera posición del Grupo A con 4 puntos. Con un punto más figura Cerro Porteño y el súper líder de la zona es Fluminense de Brasil con 8 unidades y prácticamente clasificado a la próxima instancia.