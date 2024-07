En los últimos días sin duda que el futuro del jugador nacional, Carlos Palacios ha hecho bastante noticia y todo esto debido al gran interés de Boca Juniors en poder contar con los servicios del crack de Colo Colo a partir de este segundo semestre.

Sobre aquello, el periodista nacional, Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura para dejarle un tremendo consejo a la ‘Joya’, a quien le pide que se enfoque más en mejorar como profesional y empiece a dejar de lado las cosas extra futbolísticas, la que lo desenfoca dentro del campo de juego.

“Lo que yo le diría a Palacios hoy es menos exposición y más concentración en su labor profesional, porque mucho live y mucho diente, tiene que jugar un poco más, tiene que ser trascendente, no ser cualquier jugador”, comenzó señalando Caamaño.

Sosteniendo en aquello, el comunicador resalta que al jugador de Colo Colo se le está presentando una oportunidad que a pocos futbolistas se le da dentro de su carrera, en la que un importante club como Boca Juniors ha persistido en querer ficharlo, lo que sin duda es algo casi inaudito.

Palacios aún no ha podido consolidarse | Foto: Photosport

“A él se le está presentando una oportunidad única, una oportunidad de ir a Boca Juniors en dos mercado, es un jugador que está tocado en este momento por la varita”, apuntó.

Finalmente, Caamaño apuntó a una de las grandes decepciones que ha tenido Palacios dentro de su corta carrera futbolística, en la ha pesar de sus grandes momentos, no ha podido consolidarse como una opción en la Selección Chilena debido a los distintos inconvenientes que le han surgido en el último tiempo.

“Hay algo que pasa por la cabeza del jugador, no es normal que cada vez que te convoquen a la selección, te pasa algo, mandas un certificado o en realidad no tienes la disposición, por algo Berizzo lo cortó, por algo Gareca hoy no lo toma ni en cuenta y prefiere a Zavala y Bolados, Palacios es más titular que esos dos y no va a la selección”, concluyó.