Colo Colo comienza a dar sus primeros pasos en la temporada 2024, en la cual los dirigidos por el argentino Jorge Almirón buscarán luchar en tres frentes: la Copa Libertadores, la Copa Chile y el Campeonato Nacional.

Durante la pretemporada, los hinchas del Cacique quedaron conformes con los mostrado por el cuadro albo, pues el equipo de Almirón pudo obtener triunfos importantes y logró afianzar una oncena estelar.

Es por esto que los simpatizantes del cuadro Popular esperan con ansias lo que será el debut del club de sus amores tanto en el torneo internacional como en el nacional, donde deberán verse las caras ante Godoy Cruz y Unión Española respectivamente.

CRISTIÁN JOHN PEÑAILILLO ALABA A JORGE ALMIRÓN Y SE ACUERDA DE GUSTAVO QUINTEROS

Fue en el programa Metrópolis AM de Radio la Clave que el periodista Cristián Jhon Peñailillo tuvo solamente palabras de halago para la labor del ex DT de Boca Juniors en lo que ha sido su periplo por Chile.

“A mí me parece que Almirón le va a dar un salto de calidad al plantel de Colo Colo por el tipo de entrenamiento y porque es un técnico que se ordena desde atrás”, señaló el apodado “Chico” Peñailillo.

Almiron quiere dejar en el olvido el paso de Quinteros en Colo Colo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

“Yo creo y espero que no vaya a pasar un papelón como con Quinteros en la Copa Sudamericana con el América Mineiro que se comió cinco, yo no me imagino un escenario así viendo a Almirón en Boca y en Lanús”, resaltó el comunicador en el cierre de su análisis.

¿CUÁNDO DEBUTA COLO COLO POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

Colo Colo tendrá su debut por el Campeonato Nacional este sábado 17 de febrero, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante Unión Española en el Estadio Santa Laura a partir de las 18:00 horas