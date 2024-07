Colo Colo venció con lo justo -y con polémica- a Unión Española. Albos e hispanos igualaban hasta os 96′, hasta que Cristián Zavala anotó un golazo para poner el 2 a 1 con que el “Cacique” se llevó los tres puntos.

Carlos Palacios fue el encargado de abrir la cuenta para el equipo de Jorge Almirón desde los doce pasos. Luego en el segundo tiempo, Fernando Ovelar emparejó para la visita.

Cuando el encuentro ya expiraba, el exjugador de Coquimbo Unido aprovechó un gran centro de Erick Wiemberg para sacar un certero zurdazo y poner el 2 a 1 final.

Tras el gol de Colo Colo, los ánimos se caldearon y, luego de una falta a Palacios, hubo una fuerte gresca entre los jugadores que terminó con cuatro expulsados; Lucas Soto y Brayan Cortés en los albos, y Sebastián Leyton y Pablo Aránguiz en los hispanos.

Cristián Zavala enamora a los hinchas albos tras su golazo a Unión Española

Tras finalizar el encuentro, Cristián Zavala habló con TNT Sports, donde declaró que: “Hicimos un partido correcto. Nos costó un poco, ellos tuvieron varias, pero en una que nos quedó logramos anotar y estamos felices”.

Sobre las supuestas ofertas que habrían desde México, el puntero albo aclaró: “Yo no manejo eso, no me entero de nada, Dani. Me enfoco acá, si Dios quiere sí, si Dios quiere no, y empezamos con el pie derecho la segunda rueda”.

Finalmente, enamoró a los hinchas albos con su frase final: “Hace dos años hice mi primer gol acá. Muchas gracias y aguante el Colo”.

Revisa acá el golazo de Zavala