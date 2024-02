Cristián Zavala encuentra la gran clave para poder consolidarse en Colo Colo: "Me falta..."

Colo Colo ha podido tener un prometedor inicio de 2024, en el que de la mano del estratega argentino, Jorge Almirón, el conjunto ‘Popular’ ha mostrado un buen rendimiento dentro de lo que fue su pretemporada e ilusiona al hincha.

Sobre esto, uno de los jugadores que ha tomado mucho protagonismo en el equipo de Almirón es el atacante Cristián Zavala, quien conversó con Radio Futuro y abordó lo que ha sido su buen inicio de año en su vuelta al ‘Cacique’.

“La verdad estoy bastante contento, en el momento que salí de Colo Colo, fue lo que tenía que hacer, no estuve al 100% preparado, me sirvió salir y volver renovado”, partió señalando Zavala.

Dando detalles de lo que ha sido su regreso al equipo en este año, el veloz atacante explicó cómo ha sido el trabajo junto a Jorge Almirón, a quien lo cataloga como un DT demasiado detallista y que logra sacar el mejor rendimiento de cada uno.

Zavala fue titular en la Supercopa con Colo Colo | Foto: Photosport

“El profe es bastante exigente, se fijan mucho en los detalles y ahí está la diferencia, estamos trabajando a full todos, los entrenamientos son 1.000 veces más exigentes, yo quedo muerto en los entrenamientos”, declaró..

Tras lo que fue su paso por Curicó Unido, el delantero ‘Albo’ reconoció su irregularidad futbolística, la cuál espera dejar en el pasado y hace todo lo posible para que este 2024 sea su gran año de consolidación en Colo Colo.

“Me falta regularidad, tengo partidos que iba muy bien y al segundo partido se esperaba mucho de mí y no lograba cumplir las expectativas. En estos partidos lo he logrado tener y espero seguir así, seguir en alza”, confesó en Radio Futuro.

El aporte de Vidal al camarín Albo

Finalmente, Zavala fue consultado sobre lo que ha sido el impacto que generó la llegada de Arturo Vidal a Colo Colo, la cual lo cataloga como una gran experiencia, debido al importante aporte que es un jugador como el ‘King’.

“Es crack, no te puedo decir otra cosa, es muy bueno tenerlo en el camarín, nos da consejos, nos cuenta de su experiencia, nos motiva a entrenar, nos ayuda mucho”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en su primer paso por Colo Colo ?

El jugador nacional disputó 23 partidos con la camiseta del ‘Popular’, en la que anotó tan solo un gol y no aportó con ninguna asistencia.