Este miércoles terminó la participación de Colo Colo en la Serie Río de La Plata, donde el campeón del fútbol chileno disputó sus dos primeros partidos amistosos de la pretemporada en Uruguay. Tras el triunfo por 1-0 ante Huracán de esta jornada en Montevideo, habló Arturo Vidal.

El King habló con la señal oficial de ESPN e hizo un balance de lo que fuera esta pasada por el país oriental, luego de la parte más intensa de los trabajos que los hicieron en La Serena.

“El balance es bueno. Lo que necesitábamos nosotros era jugar. Creo que después de una pretemporada fuerte, la que tuvimos en La Serena, teníamos un partido amistoso que se suspendió. Creo que estos dos partidos son duros, jugar contra Peñarol, después contra Huracán, dos partidos muy lindos, nos va a ayudar mucho para llegar muy bien a la Supercopa. Ahora tenemos un partido el sábado contra Racing y queremos también jugar al máximo para poder llegar al 100% y ganar la primera copa, que sería muy importante para nosotros”, comenzó diciendo.

Luego y al ser consultado por el año del centenario del club, Vidal indicó que deben intentar ganar varios copas.

“Todo lo que se haga este año va a ser muy recordado, va a ser muy especial. Creo que es el año que todos hemos esperado, así que esperamos que sea un año muy lindo, con muchas copas y celebrarlo como Dios manda“, expresó.

Arturo Vial fue titular en los dos partidos de Colo Colo por la Serie Río de La Plata. (Foto: FocoUy/Photosport)

¿Arturo Vidal piensa en el retiro en Colo Colo?

Por otro lado, al volante de 37 años le consultaron por su futuro y cuánto queda de su carrera en el fútbol profesional, pensando en el retiro. A lo que el bicampeón de América fue optimista en su respuesta y recalcó que primero piensa en darle la segunda Copa Libertadores al cuadro popular.

“Para mucho, espero que mucho tiempo. Gracias a Dios tengo contrato, firmé contrato con Colo Colo por dos años. Quiero dar el máximo, ojalá levantar la segunda, creo que ese es mi objetivo y después veremos”, dijo.

“Pero me siento muy bien, feliz, hice una pretemporada muy fuerte. El año pasado no me tocó, no tuve la oportunidad porque venía de una lesión, pero creo que el año fue muy lindo. Y creo que este año va a ser mucho mejor, ya que pude hacer una protemporada como se debe hacer”, completó el ex Barcelona.