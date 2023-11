Damián Pizarro no se olvida de su gran amigo Jordhy Thompson en Colo Colo: Le dedica el gol, una foto y sentidas letras al futbolista

Damián Pizarro volvió anotar por Colo Colo en el día de ayer, toda vez que el delantero del Cacique abrió la cuenta ante Unión La Calera en el compromiso que los albos se terminarían imponiendo por 2-0 con otro gol de Carlos Palacios.

En la euforia de la celebración del gol, Pizarro corrió e hizo con sus dedos un dos y un cuatro, aludiendo al número 24 que utiliza Jordhy Thompson en el Cacique, quien hoy está privado de libertad por una denuncia de femicidio frustrado.

El ariete de los albos no solo se quedó con el festejo que realizó en los pastos del Estadio Monumental, sino que lo llevó un poco más allá y utilizó sus Redes Sociales para hacerle otra dedicación al futbolista albo.

La historia de Pizarro en Instagram. | Foto: Instagram

Pizarro subió una foto abrazado de Jordhy Thompson, otra en donde le dedica el gol y todo acompañado de una canción del Grupo Manía que se llama ‘Hermano mío’ y no deja espacio a las dudas sobre el respaldo que le da a Thompson.

“Hermano, yo no me explico por qué hay gente que nuestro sueño quiere destruir. No saben que es demasiado, que hemos llorado, que hemos luchado”, es parte del extracto de la canción que se escucha en la historia de Pizarro.

Así las cosas, en Colo Colo buscan avanzar y dejar atrás el traumatismo que significó el arresto de Jordhy Thompson y los días que vive, en donde aún no hay claridad sobre lo que pasará con el futuro del canterano albo.

Damián Pizarro a La Roja

Damián Pizarro dirá presente en Juan Pinto Durán esta tarde, toda vez que Eduardo Berizzo lo convocó para los partidos ante Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Día y hora para La Roja

El jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental, La Roja recibirá a Paraguay, mientras que el compromiso frente a Ecuador en Quito está pactado para el martes 21 de este mes a las 20:30 PM.