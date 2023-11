Portero mundialista con La Roja y ex Colo Colo avisa por la recta final del torneo: "No es cómo empieza, sino cómo termina"

Colo Colo enfiló dos triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional 2023 que, sumado a la caída de Cobresal y la igualdad de Magallanes, alimentan la ilusión de lograr un nuevo título en la nutrida historia del Cacique.

Pese a que aún faltan tres compromisos restantes en el torneo, los albos se mantienen al asecho de Huachipato y Cobresal, actuales sublíder y líder de la competición local a dos y cuatro puntos de los albos, respectivamente.

“Yo creo que lo inesperado del resultado de Cobresal invita a no usar la frase ‘la regularidad es equipo’. Si yo dejara atrás este último resultado, ellos han sido los más regulares, pero no es cómo comienza, sino cómo termina”, advirtió a Bolavip Chile el ex Colo Colo y mundialista con La Roja, Óscar Wirth.

El Cacique se ilusiona nuevamente. | Foto: Photosport

En el campo de juego, el ex portero de la Selección Chilena valoró lo que hizo Brayan Cortés y su tapada que bien podría costar una clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores o un título si los albos tienen algo de suerte.

“Hizo cosas interesantes y Calera dilapidó una chance clara de quedar arriba en el marcador. Cuando se le presentó la oportunidad a Colo Colo, la aprovecharon bien. Bien Damián Pizarro, en el área te saca ventaja y define”, complementó.

Lo cierto es que la parte final del Campeonato Nacional 2023 se pone al rojo vivo con el triunfo de los albos, quienes buscarán en la próxima fecha un nuevo tropezón acerero y minero para dar un nuevo salto.

El Cacique no para

El Cacique enfrentará a mitad de semana a River Plate en un compromiso amistoso a disputarse en Concepción. El fin de semana, además, tiene pactado un compromiso ante Everton de Viña del Mar.

Fixture albo para el cierre

Los albos enfrentarán a Audax Italiano en La Florida, Unión Española en el Estadio Monumental y cerrarán el torneo visitando a Curicó Unido en el Estadio La Granja de la Región del Maule.