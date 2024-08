El King no pudo estar ante Junior de Barranquilla y ahora destapan cuándo podría hacer su reaparición con el Cacique.

Arturo Vidal tenía toda la ilusión de decir presente en el día de ayer ante Junior de Barranquilla por los octavos de final de Copa Libertadores de América, pero el King quedó afuera tras hacer el pre calentamiento en la cancha.

El bicampeón con La Roja finalmente no fue de titular y tuvo que ver el partido desde la tribuna, despertando la incertidumbre sobre la cuantía de su lesión y cuándo podría volver a ponerse la camiseta de Colo Colo.

En esa línea, Rodrigo López, destacado periodista de D Sports y reportero del Cacique en el día a día, entregó el diagnóstico del mediocampista albo y los plazos que manejan en el Estadio Monumental para tratar de recuperarlo.

Buscarán que Vidal diga presente en Barranquilla. | Foto: Photosport

“El parte médico seguramente se tendrá mañana. La molestia es en la misma zona de donde viene resentido de su desgarro que lo dejó afuera de los últimos partidos. Se apresura para estar frente a Universidad de Chile”, dijo.

En esa línea, complementa diciendo que “Este pequeño dolor lo siente ayer en el último entrenamiento, hoy probó en el calentamiento previo y no pudo. Me dicen que es algo para resguardar, no va a estar ante Coquimbo Unido y tratarán de recuperarlo para la revancha ante Junior”.

En el cierre, López hace un resumen ejecutivo de lo sucedido con Arturo Vidal y el origen de sus molestias físicas: “Eso es lo que ocurre, se resiente de la última lesión que sufrió ante Unión Española”, cerró.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido, día y hora

El Cacique no tiene descanso y este viernes 16 de agosto deberá enfrentar a Coquimbo Unido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024, compromiso que se disputará en el Estadio Monumental.