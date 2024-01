Dan a conocer las razones por las que Claudio Bravo no ha regresado al club de sus amores: "Eso le ha faltado a Colo Colo"

Por estos días hay nerviosismo en el entorno de Colo Colo por el futuro del arco. Se cree que en este mercado de fichajes podría partir el portero Brayan Cortés, quien está siendo sondeado por Vélez Sarsfield y otros clubes del continente. Esto ha hecho ilusionarse a los hinchas albos con un posible regreso de Claudio Bravo, uno de los mayores ídolos del club y la Selección Chilena.

El arquero de 40 años se formó en el Estadio Monumental y tuvo un gran comienzo con el cuadro popular, siendo campeón del Torneo de Clausura 2002 y el Torneo de Apertura 2006.

Tras aquello partió a Europa, donde ha hecho una extraordinaria carrera, en la Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y ahora en el Real Betis.

Pero pese al deseo de la parcialidad colocolina, el experimentado golero se mantiene molesto con los dirigentes de Colo Colo, quienes no han hecho ningún esfuerzo por repatriarlo.

Además, hubo dos episodios que alejaron al Capi del Monumental. Así lo contó a Bolavip el también arquero Raúl Olivares, quien compartió con Bravo en sus inicios en Macul y en La Roja.

El malestar de Claudio Bravo con Colo Colo

– ¿Usted ha conversado con Claudio Bravo este tema?

Cuando estábamos en la Selección y después también hemos hablado por redes sociales y la verdad que con Claudio, Colo Colo no se ha portado muy bien. Por el tema que no lo dejaron entrenar. También su salida de Colo Colo, él fue vendido, le dejó una buena cantidad de dinero al club y nunca le hicieron un homenaje o le hicieron algo. En esas cosas igual deben tener mucho cuidado, con un referente no de Colo Colo, sino que de la Selección.

– Está molesto con Colo Colo.

Todos nos merecemos respeto, pero él se merece un respeto diferente, que se le de su espacio donde corresponde, su reconocimiento donde corresponde y eso le ha faltado a Colo Colo y a Chile. Por eso a lo mejor Claudio Bravo ha tenido esos problemas y él ha estado molesto. Cuando pasó esa situación yo hablaba con él y obviamente eso le molestaría a cualquier persona.

En 2015 Claudio Bravo acusó que no lo dejaron entrenar en el Estadio Monumental, en medio de un viaje a Chile.

– ¿Usted cree que acá en Chile no se le ha valorado como corresponde?

Todo lo que ha entregado a Chile y de repente el chileno tiende a ser muy chaquetero o muy mal agradecido. Tenemos que darnos con una piedra en los dientes y agradecer, este tipo de jugadores no se dan todos los días, todos los años, en todas las décadas. Esta calidad de jugadores que se juntó se puede dar a cada cien años, si es que, entonces tenemos que ser un poco más agradecidos y el chileno no lo es.

– Pese a su edad, ¿Cree que podría rendir en Colo Colo u otro equipo de Chile?

Sí, sin duda. Está jugando en el Real Betis, no está jugando en cualquier lado, está jugando en unas de las mejores ligas del mundo y a gran nivel. Se lesionó y todo, pero es un tipo que se recupera y vuelve al mismo nivel, no baja de ahí. Mucha gente lo sabe y uno lo ve, el tipo vuelve a ser figura. Es porque es un tipo que ya tiene la experiencia, sabe cómo acomodarse en el momento que le toque.

Claudio Bravo lleva cuatro temporadas en el Real Betis de España. (Foto: Getty Images)

Debe volver a la Selección Chilena

– Ese nivel es de los grandes.

Un capitán. El tipo ha estado en el nivel que ha estado, mantenerse en ese nivel, yo creo que muy pocos jugadores lo pueden lograr. Y Claudio Bravo lo ha logrado.

– ¿Entonces, ¿Debería ser llamado de vuelta a la Selección Chilena?

A la Selección le vendría bien, quizás no para llegar al Mundial, pero sí para marcar el camino para las nuevas generaciones, para los nuevos chicos que están ahí, para el arquero que puede ser Brayan Cortés. Claudio Bravo no es solo un jugador, es una experiencia de jugador vigente y eso uno le tiene que exprimir el jugo. Cuando el principal anhelo es el futuro de Chile, el futuro de la Selección, o es llegar a un Mundial, los temas personales quedan de lado. Lo que más importa hoy en día es que a la Selección le vaya bien, que a Chile le vaya bien. Eso es lo que pienso yo.