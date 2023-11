Este miércoles Colo Colo tuvo una gran prueba en medio de la fecha FIFA de noviembre, ya que el Cacique se midió con River Plate en un partido amistoso disputado en el Estadio Ester Roa de Concepción, que terminó en empate 2-2.

En este encuentro debutó por los albos el joven arquero Martín ballesteros, quien llegó al Monumental a inicios de año proveniente de Universidad Católica y que se ha vuelto titular en el equipo de proyección, además de ser el tercer golero del plantel de honor, detrás de Brayan Cortés y Fernando De Paul.

Justamente estos dos últimos no pudieron decir presente ante el Millonario por estar convocados a la Selección Chilena, dándole una gran oportunidad a Ballesteros, quien no la desaprovechó.

Y un ex arquero de Colo Colo, formado en Macul, estuvo muy atento al desempeño del juvenil de 21 años. Se trata de Raúl Olivares, quien desde Bolivia atendió el llamado de Bolavip Chile para referirse a este estreno.

Raúl Olivares actualmente es el arquero del Universitario de Vinto de la Primera División de Bolivia. (Foto: Cedida)

“Estaba justamente viendo el partido amistoso que jugaron con River, buen partido, me gustó bastante”, comenzó diciendo el portero del Universitario de Vinto.

Seguido, profundizó en el debut de Martín Ballesteros: “Bueno el chico, me gustó. Bastante personalidad, me gustó bastante. Muy bien, porque obviamente no es un partido fácil, estás jugando contra River, rival de talla internacional. Bien el chico, se plantó bien y para ser sus primeras armas, está muy bien. No lo conocía al chico pero ahora que lo vi jugar, muy bien”.

“Es alto, el físico que tiene y todo. Colo Colo siempre se ha destacado por eso, por sacar buenos arqueros y por traer también”, completó.

Martín Ballesteros tuvo un positivo debut en el fútbol profesional por Colo Colo ante River Plate. (Foto: Guillermo Salazar)

El arco de Colo Colo custodiado por dos seleccionados nacionales

En la instancia el Araña Olivares también destacó al Indio Cortés y el Tuto De Paul, quienes han ido rotando en la titularidad del cuadro popular a lo largo de esta temporada.

“En este caso Cortés también lo ha hecho muy bien y a lo mejor, seguramente, le tienen los días contados en Colo Colo, ya prontamente se va a ir afuera. El Tuto también cuando ha entrado ha sido figura”, comentó.

Sobre la situación particular de Fernando De Paul, quien tuvo una etapa en Universidad de Chile, archirrival del Popular, el experimentado guardameta de 35 años entregó su opinión.

“La gente cuando ve que el jugador se la juega toda y lo demuestra en la cancha, ya la gente olvida esas cosas. Algunos también han cruzado la vereda al frente y han dejado buena impresión”, señaló Olivares.

¿Cuántos títulos ganó Raúl Olivares con Colo Colo?

Raúl Olivares perteneció a Colo Colo entre 2006 y 2014, siendo parte de los planteles que consiguieron cuatro títulos de Primera División: Apertura 2006, Clausura 2006, Clausura 2008 y Clausura 2009.

También jugó en Santiago Morning, Unión Española, Cobreloa, Deportes La Serena, Universitario de Sucre, Jorge Wilstermann y Always Ready.